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118 yolculu uçak kaçıldı!

118 yolcusu bulunan Libya uçağı 2 saldırgan tarafından kaçırıldı.

118 yolculu uçak kaçıldı!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 13:54
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