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117 bin kişiyi ilgilendiren süreçte Bakan Sarıeroğlu devrede

117 bin metal işçisinin grev sürecinde devreye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da girdi. Bakan sendika yöneticileri ile bir araya geldi.

19 Ocak 2018 Cuma 09:38
117 bin kişiyi ilgilendiren süreçte Bakan Sarıeroğlu devrede

117 bin metal işçisini ilgilendiren metal sektöründeki toplu sözleşme görüşmelerinde kritik bir buluşma oldu. Toplu sözleşme görüşmelerinin adım adım greve doğru ilerlemesinin ardından bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu devreye girdi.

SONUÇ ALINAMADI

Hürriyet'in haberine göre; Sarıeroğlu’nun talebiyle Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ve Türk Metal yöneticileri bir araya geldi. Ancak görüşmeden sonuç alınamadı.

YÜZDE 38.2 ZAM TALEBİ

Toplu sözleşme masasında MESS ilk olarak yüzde 3.2 zam teklif etmiş, Türk Metal ise yüzde 38.2 zam talebinde bulunmuştu.

Geçtiğimiz hafta ise MESS teklifini yüzde 6.4 olarak revize etmişti.

DEVLERİ YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Toplu sözleşme süreci Renault, Tofaş, Ford, Arçelik, Mercedes, Man gibi Türkiye’nin önemli sanayi kuruluşlarını yakından ilgilendiriyor.

Haber Tarihi: 19 Ocak 2018 Cuma 09:38
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