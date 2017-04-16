116 yaşında sandık başına gitti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan 116 yaşındaki Ayşe Uskar oğlu ve geliniyle oy kullanmaya gitti.

116 yaşında sandık başına gitti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:37

Gaziantep'in İslahiye İlçesi'nde, 116 yaşındaki Ayşe Uskar, oğlu ve geliniyle birlikte sandık başına gitti.
Atatürk Mahallesi'nde oturan 9 çocuk, 46 torun sahibi Ayşe Uskar, oğlu Mustafa ve gelini Hatice ile birlikte aynı mahallede bulunan Atatürk İlkokulu'na geldi. Oğlu ve gelinin kolunda kullanacağı 1012 nolu sandığa gelen Uskar, görevlilerin yönlendirmesiyle kabine girdi ve tercihini yaptı.

 
EtiketlerGaziantep
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