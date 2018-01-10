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116 köyü yerle bir ettikleri ortaya çıktı

Kerkük Valisi Sait, DEAŞ'ın, Kerkük'te 2014 yılından bu yana 116 köyü tahrip ettiğini açıkladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 20:30
116 köyü yerle bir ettikleri ortaya çıktı

DEAŞ'ın, Irak'ın Kerkük kentinin güneyinde 2014 yılından bu yana 116 köyü tahrip ettiği belirtildi.

Kerkük Valisi Rakan Sait, açıklamada, ''DEAŞ, Kerkük'te 2014-2017 yıllarında 116 köyü yerle bir etti.'' dedi.

"BİNLERCE KÖYLÜ ÇADIR KENTLERDE HAYAT MÜCADELESİ VERİYOR"

Binlerce köylünün hala Kerkük kent merkezinin yakınında inşa edilen çadır kentlerde hayat mücadelesi verdiğini belirten Sait, Irak genelinde DEAŞ'ın en çok zarar verdiği bölgenin 3 yıldır kontrolünde tuttuğu Kerkük'ün güneyi olduğuna dikkati çekti.

Onlarca köyün elektrik, su, kanalizasyon, eğitim ve sağlık hizmetinden yoksun olduğunu vurgulayan Sait, ''Köylüler evlerine dönemiyor. Altyapısı tamamen tahrip edilen köylerin yeniden imarı yapılmadan vatandaşların geri dönmesi imkansız görünüyor. İmar için de mutlak surette devletin desteğine ihtiyaç var.'' diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 20:30
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