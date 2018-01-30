114 Rus siyasetçi ve 96 iş adamına yaptırım!
ABD Hazine Bakanlığı, 114 Rus siyasetçi ve 96 işadamına yönelik yaptırım kararı aldı.30 Ocak 2018 Salı 09:10
ABD Hazine Bakanlığı, 2016'da ABD'de yapılan seçimlere müdahale iddiasıyla ilişkili olarak Rusya'ya yönelik yaptırımlarını genişletti.
ABD'nin uzun süredir açıklaması beklenen yaptırım listesinde içlerinde Rusya Başbakanı Dimitry Medvedev, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da bulunduğu 114 siyasetçi yer aldı.
Listede ayrıca Abramovich, Kaspersky, Deripaska gibi isimlerin de yer aldığı 96 işadamı bulunuyor.
Rusya devletine ait birçok şirketin CEO'su da yaptırım listesinde yer aldı.