113 yaşındaki Ayşe Nine sandık başında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 113 yaşındaki Ayşe Karabüber, sağlık görevlilerinin yardımıyla oyunu kullandı.

113 yaşındaki Ayşe Nine sandık başında
Eklenme: 16 Nisan 2017, 16:28

Yıldırım Mahallesi'nde yanlarında yaşadığı yeğenlerinin evinden Turgutlu Devlet Hastanesi Evde Bakım Hizmetleri ekibi tarafından ambulans ile alınan Karabüber, Namık Kemal İlkokuluna geldi.

Sedyeyle oyunu kullanacağı 1302 nolu sandığa götürülen Karabüber, seçmen listesine görevlilerin yardımıyla parmak bastı.

Karabüber'in oy kullanmasının ardından gazetecilere açıklama yapan yeğeni Sabri Özkan, "Yengem çok fazla konuşamıyor. Oyunu kullandı. Bu zamana kadar her seçimde oy kullandı. Kendisi özellikle 'Ben halk oylamasında oyumu kullanacağım' dedi. Biz de kendisini kırmadık" dedi.

 
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