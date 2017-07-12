Altınbaş Üniversitesi
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

113 yaşında 15 Temmuz nöbeti

Adıyaman'da tek odalı evde yaşayan ve komşularının desteğiyle hayata tutunan Fatma nine, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde meydanda olmak istiyor. Fatma ninenin en büyük arzusu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı ölmeden önce görebilmek.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:35
113 yaşında 15 Temmuz nöbeti

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki evinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle bilinen Fatma nine, geçen yıl 15 Temmuz'da komşularının yardımlarıyla demokrasi nöbetine katıldı. Bu yıl yine komşularının desteğini bekleyen asırlık nine, 15 Temmuz akşamı valilik önünde demokrasi nöbetini tutacak olmanın heyecanı içerisinde.

Tek odalı evde yaşayan, 7 çocuk ve 42 torun sahibi olan Fatma ninenin en büyük isteği ise ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek. Komşularının destekleriyle hayata tutunan nine, her namazında Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiğini de ifade etti.

Fatma nine, geçen yıl 15 Temmuz'da komşularının yardımlarıyla demokrasi nöbetine katıldı.
Fatma nine, geçen yıl 15 Temmuz'da komşularının yardımlarıyla demokrasi nöbetine katıldı.

"Bu yıl 15 Temmuz gecesi nöbet tutacağım"

Bu yıl 15 Temmuz gecesi de nöbet tutmak istediğini ifade eden Fatma nine, şöyle konuştu:

"Komşularım arabayla beni meydana götürürse nöbetimi tutacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun gibi lider Türkiye'ye daha gelmedi. Bu milletin babası Erdoğan'dır. Kendisinin fotoğrafını çerçeveletip odama asacağım. Ölmeden Emine Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Beni Ankara'ya uçakla gönderen olursa, Erdoğan çiftini görmek istiyorum. Erdoğan, öğrenci, vatandaş ve millete çok yardım etti. Hastaneye gidip ücretsiz muayene olabiliyorum. Öğrenciler, okul sıralarında kitapları önüne geliyor. Erdoğan, bu millete çok iyilik yaptı. Allah ondan razı olsun."

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 17:35
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  6. Ankara
  7. Adıyaman
  8. Recep Tayyip
  9. Emine Erdoğan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gitti diye görevden aldı
    1. Mimarlar Odası Cumhurbaşkanlığı..
    2. Katar'dan müjdeli haber! Ablukacılarla..
    3. Meclis, 15 Temmuz raporunu tamamladı
    4. ANKA’dan PKK'ya ilk darbe!
    5. Reis filminin yapımcısından skandal..
    6. Galatasaray maçı öncesi Östersunds..
    7. Seyşeller'den gelen heyet tek tek..
    8. Gerçekleşirse Türkiye'yi uçurur! Tam..
    9. Afişler üzerinden kirli kampanya!
    10. Kanada'dan 7 yılın ardından sonra bir..
    11. AK Partili vekilden Srebrenitsa mesajı
    12. Haritaya dikkat! Afiş üzerinden kirli..
    13. Türk bayrağını indirmek isteyen kişi..
    14. Sırf Sünni diye kaçırılmaya başladılar
    15. Muhaliflerden flaş Esed çıkışı!
    16. 113 yaşında 15 Temmuz nöbeti
    17. Darbe Komisyonu raporu tamamladı
    18. 'Hindi eti alınan firma da incelenecek'
    19. Erdoğan'ın tepki gösterdiği kare!
    20. İskenderun’da demokrasi nöbeti başladı
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Polise, 'Haritadan yer beğen' dediler! Sonra bakın ne oldu
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    Türkleri istemiyoruz tagı açtılar... Türkler evine gitsin eylemleri başladı
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    15 Temmuz'dan bir kaç gün sonra... 'Cumhurbaşkanı burada' deyip tekbir getirince herkes uyanıyor...
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti
    Savaş gemileri yola çıktı! 3 ülke Çin'e karşı birleşti