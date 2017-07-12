113 yaşında 15 Temmuz nöbeti

Adıyaman'da Siteler Mahallesi'ndeki evinde yaşayan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisiyle bilinen Fatma nine, geçen yıl 15 Temmuz'da komşularının yardımlarıyla demokrasi nöbetine katıldı. Bu yıl yine komşularının desteğini bekleyen asırlık nine, 15 Temmuz akşamı valilik önünde demokrasi nöbetini tutacak olmanın heyecanı içerisinde.

Tek odalı evde yaşayan, 7 çocuk ve 42 torun sahibi olan Fatma ninenin en büyük isteği ise ölmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ı görmek. Komşularının destekleriyle hayata tutunan nine, her namazında Recep Tayyip Erdoğan'a dua ettiğini de ifade etti.

"Bu yıl 15 Temmuz gecesi nöbet tutacağım"

Bu yıl 15 Temmuz gecesi de nöbet tutmak istediğini ifade eden Fatma nine, şöyle konuştu:

"Komşularım arabayla beni meydana götürürse nöbetimi tutacağım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Onun gibi lider Türkiye'ye daha gelmedi. Bu milletin babası Erdoğan'dır. Kendisinin fotoğrafını çerçeveletip odama asacağım. Ölmeden Emine Erdoğan'ı da görmek istiyorum. Beni Ankara'ya uçakla gönderen olursa, Erdoğan çiftini görmek istiyorum. Erdoğan, öğrenci, vatandaş ve millete çok yardım etti. Hastaneye gidip ücretsiz muayene olabiliyorum. Öğrenciler, okul sıralarında kitapları önüne geliyor. Erdoğan, bu millete çok iyilik yaptı. Allah ondan razı olsun."