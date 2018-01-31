112 yıllık dünya devi satıldı! 10 bin kişi işten...

Fujifilm tam 6.1 milyar dolar karşılığında ABD merkezli Xerox'u satın alarak, mevcut Fuji Xerox ortak girişimini büyütme ve 18 milyar dolar büyüklüğünde yeni bir şirketin oluşturulduğunu duyurdu. Böylelikle ABD'li ofis malzemeleri devinin bağımsız macerası sona erdi.



8.3 milyar dolar piyasa değeri olduğu belirtilen Xerox, yapılan açıklamaya göre ilk aşamada Asya'da Fujifilm ile birlikte faaliyet gösteren mevcut ortak girişimle birleşecek. Xerox'un mevcut hissedarlarına ise hisse başına 9.8 dolar tutarında nakdi temettü ödenecek.



Tokyo merkezli Japon Fujifilm ise ortak girişimin yüzde 50.1 hissesine sahip olarak Xerox'un tüm kontrolünü ele geçirmiş olacak.



Xerox, dünyada yazıcı ve kopyalama endüstrisine olan talebin azalması nedeniyle artan baskı sonucu birleşme için Japon kamera üreticisi Fujifilm ile bir süredir temas halindeydi.



Uzmanlar anlaşmanın daha küresel bir şirketin doğması yolunda önemli bir adım olduğunu ifade ediyor. Zira mevcut Fuji Xerox ortaklığı sadece Asya Pasifik bölgesinde faaliyet gösterirken Xerox ise Amerika ve Avrupa'ya odaklanıyordu. Satın almayla birlikte araştırma, ürün geliştirme giderleri paylaşılmakla kalmayacak potansiyel üretim kapasitesi de genişletilmiş olacak.



ESKİ CEO GÖREVİNE DEVAM EDECEK



Fujifilm tarafından yapılan açıklamada Japon şirketin pazardaki artan rekabet koşulları nedeniyle yeniden yapılanma projesi kapsamında 10 bin kişinin işten çıkarılacağı söylendi.



Yeni Fuji Xerox, biri Norwalk diğeri Tokyo'da olmak üzere iki eş düzeyde genel müdürlüğe sahip olacak hisseleri New York Borsası'nda işlem görecek.



Şirkette CEO görevini Xerox'ta da aynı görevde olan Jeff Jacobson sürdürecek. Fujifilm CEO'su Shigetaka Komori ise Başkan olarak hizmet verecek.



Xerox'un yüzde 9.7 ile en büyük hissedarı olan Carl Icahn, şirket paydaşlarına yazdığı mektupta Xerox'un yeni ürünler çıkarmakta yavaş kaldığı ve gelirlerini arttırmakta zorlandığını belirterek Jacobson'u eleştirmişti.