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112 TIR hava karardıktan sonra geldi! Hepsinin üzeri örtüldü

ABD'nin, Suriye'de terör örgütü YPG'ye, IŞİD ile mücadele gerekçesiyle askeri yardımları devam ediyor. Dün gece 112 tır, Rakka'nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi. Böylece YPG'ye gönderilen yardım tırlarının sayısı bini aşmış durumda...

08 Ağustos 2017 Salı 12:02
112 TIR hava karardıktan sonra geldi! Hepsinin üzeri örtüldü

Haseke'deki, dün gece saatlerinde askeri yardım taşıyan  112 tırın, Irak sınırından geçerek örgüt kontrolündeki Haseke'ye girdiğini  bildirdi.

Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı  "Hummer"lar, yakıt tankerleri ve orta büyüklükte araçlar dikkati çekti.

Ayrıca sevkiyatların bir süredir özellikle gece saatlerinde ve üstü  brandalarla örtülü tırlarla yapıldığı göze çarpıyor.

Bundan önce 5 Haziran'da 60, 12 Haziran'da 20, 16 Haziran'da 50 ve 21  ile 26 Haziran'da toplam 120, 5 Temmuz'da 82, 9 Temmuz'da 102, 13 Temmuz'da 95,  17 Temmuz'da 100, 22 Temmuz'da 100, 27 Temmuz'da 80, 31 Temmuz'da 100 olmak üzere  909 tır, YPG bölgesine teslimat yapmıştı.

YPG'ye giden tırların sayısı bini geçti

Pentagon'dan alınan bilgiye, Suriye'de YPG'ye verilecek silahlar  listesinde, 12 bin kalaşnikof marka tüfek, 6 bin makineli tüfek ve 3 bin 500 ağır  makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin Amerikan yapımı RPG-7 ve bin Amerikan yapımı  AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da bulunuyor.

Belgede ayrıca aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 havan topu,  100 keskin nişancı tüfeği, 450 PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 kızılötesi  lazer aydınlatıcı dürbünün terör örgütüne ulaşacağı bilgisi yer alıyor.

ABD'nin öncülük ettiği Birleşik Görev Gücü Doğal Kararlılık  Operasyonu, Rakka kent merkezine yönelik operasyonunun 6 Haziran'da başladığını  duyurmuştu ancak ABD'nin YPG'ye Nisan 2016'dan bu yana askeri yardımda  bulunduğu biliniyor. ABD'den YPG'ye şimdiye kadar gelen tırların sayısı bini geçmiş durumda.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 12:02
  1. Rakka
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  7. YPG
  8. PKK
  9. son dakika
  10. son dakika YPG'ye yardım
  11. Irak
  12. Temmuz
  • AviniAvini33 dk önce
    Lübnan'ı kapsayacakSuriye içindeki oluşumu tetikleyecek biri biçimde silahlar veriliyor dağıtım yapılıyor sahada daha çok silah gerekiyor/yeraltına inilecekmadeni meteryalara el konulacak / ABD bildini oluyor
  • EsedullahEsedullah34 dk önce
    Tabi tabi
  • isuzgenisuzgen36 dk önce
    rakkada deaş falan kalmadıki abd onları güvenle ordan taşıdı peki bu silahlar neyin nesi türkiye için ilerde abd gavurunu8n tezgahları var dikkat
  • FerhatFerhat52 dk önce
    Bir amerikanın geberiği beni 10 pkk geberikten daha mutlu ediyor.
  • Ali Ali 55 dk önce
    Bu Daeş felan değil resmen Türkiyeye savaş için yığınak yapılıyor.Yılanın başı küçükken ezilmeli. Rabbim kafirin oyununu kendine çevir .
  • TIRTIRTIRTIR1 sa önce
    Valla kizmayalaim beyler. Biz nasil ISID e tirlar dolusu gida ve insani yardim adinda silah ve mühimmat gönderdiysek onlar da aynisini yapiyor simdi.
  • Göksel Göksel 1 sa önce
    Bir uçak eksikti onu da versinler.
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