112 ekipleri hastalar için seferber oldu

Muş Devlet Hastanesinde yatan hastalar, Anayasa değişikliği referandum oylamasında oylarını kullanmak için Muş 112 Acil Servis ambulanslarıyla oy kullanacakları yerlere taşındı. Merkez ve ilçelerde oylarını kullanan hastalar, 112 ekipleriyle hastaneye geri taşındılar. Oy kullanmaya ambulansla götürülen koah hastası İzzettin Subaşı, Muş Devlet Hastanesinde yattığını ve vatandaşlık görevini yerine getirmek için Kırköy beldesine giderek oyunu kullanacağını söyledi. Subaşı, “Allah devletimize zarar, ziyan vermesin. Hayırlısı neyse o olsun” dedi.

Hastaların okullarda oylarını kullanmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Murat Kılıç da, 112 Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Muş Devlet Hastanesinde yatan hastaları vatandaşlık görevlerini yerlerine getirmeleri amacıyla oy kullanacakları yere ambulanslarla taşıdıklarını kaydetti. 15 ambulansla hastaların taşındığını hatırlatan Kılıç, “Bugün toplamda 40 hastamızı oy kullanacakları okullara, bölgelere taşıdık ve bu hizmeti de yerine getirdik. Vatandaşlarımızda hastanede yatıyorlar diye, üzülmesinler diye, mağdur olmasınlar diye, onlara da devletimiz böyle bir hizmet verdiği için devletimize teşekkür ediyoruz. Her türlü hizmeti vatandaşlarımız için vermek durumundayız” ifadelerini kullandı.

İl ambulans servisi başhekim yardımcısı Bülent Şener ise, bugün yapılan referandum seçimi için Muş Devlet Hastanesi, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Halk Sağlığı Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleriyle ortaklaşa 40 vatandaşı oy kullanmak üzere sandık başına götürdüklerini ifade etti. Hastaların oy kullanmalarının ardından hastaneye ya da evlerini geri bırakıldığını kaydeden Şeker, “İl genelinden, nereden talep geldiyse bütün vatandaşlarımıza ulaştık. Köyler, ilçeler, her tarafta yaklaşık 12 ambulans, 36 sağlık personeliyle birlikte vatandaşlara hizmet ettik. Uygulamamız ilçe devlet hastanelerinde de uygulandı” şeklinde konuştu.