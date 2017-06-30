112 bin kök Hint keneviri imha edildi

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ve Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nadırlı Köyü Ova mevkiinde B.Ö. isimli şahsa ait 7 dönüm biçilmiş arpa tarlasında 112 bin kök Hint keneviri tespit etti. Kenevir bitkileri, 3 kök numune alınmasının ardından yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan şüpheli B.Ö. ise, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.