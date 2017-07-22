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111 yaşında vefat etti

Bilecik’in Bozüyük ilçesi Ormangüzle Köyü’nde yaşayan 1906 doğumlu Ürkiye Kala, 111 yaşında vefat etti. Torununun torunlarını gören Ürkiye teyzenin 6 çocuğu 47 torunu ve 22 de torununun torunu bulunuyor.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
111 yaşında vefat etti

Edinilen bilgiye göre, 85 yaşına kadar Ormangüzle Köyünde yaşayan Ürkiye teyze, daha sonra Bozüyük’te ikamet eden damadı Habil Zümbül’ün yanında yaşamaya başladı. Torunu Mehmet Zümbül, anneannesi Ürkiye Kala’nın son 3 aya kadar son derece sağlıklı ve bilinci yerinde bir şekilde yaşamını sürdürdüğünü söyledi. Yüksel, anneannesinin bu yaşına kadar hastaneye dahi gitmediğini ve büyük bir rahatsızlık geçirmediğini de sözlerine ekledi.

Ürkiye Kala, Fatih Camiinde kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrasında Şehir Mezarlığına defnedildi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 23:32
  1. Fatih
  2. Bilecik
  3. Torun
  4. Bozüyük
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