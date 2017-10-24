Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

111 bin Afrika fili dişleri için katledildi

CITES'in raporuna göre son 10 yılda 111 bin Afrika fili dişleri için katledildi.

24 Ekim 2017 Salı 10:48
111 bin Afrika fili dişleri için katledildi

Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES) tarafından yayımlanan rapora göre, 2016'da 40 ton kaçak fildişi ele geçirildi.

CITES, bunun tüm zamanların en yüksek rakamı olduğuna işaret etti.

Raporda son 10 yılda 111 bin Afrika filinin dişleri için katledildiğine dikkat çekildi.

"Henüz istenilen noktaya hala varamadık"

CITES Genel Sekreteri John Scanlon, Botsvana, Güney Afrika ve Namibya gibi ülkelerde kaçak avlanma oranlarında düşüş olduğunu ancak yine de Orta Afrika'da son 10 yılda av nedeniyle fil nüfusunda ciddi miktarda azalma yaşandığını vurguladı.

Avlanma oranlarındaki düşüşün olumlu karşılandığını belirten Scanlon, "Devam eden küresel çabaların sonuçları alınmaya başlandı ancak henüz istenilen noktaya hala varamadık." dedi.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 10:48
  1. fildişi
  2. kaçak
  3. Anadolu Ajansı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…