110 iş adamına tutuklama talebi

FETÖ'ye finansman sağlayıp örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 iş adamından 110'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

110 iş adamına tutuklama talebi
Eklenme: 11 Ocak 2017, 09:14
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Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) finansman sağlayıp, örgüt adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 164 iş adamından 110'u, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilirken, 54 kişi ise savcılıkça serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 164 şüphelinin savcılık işlemleri sona erdi. Savcılık, şüphelilerden 110'unu tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti. Savcılık, diğer 54 kişiyi ise serbest bıraktı.

Tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin ifade alma işlemleri başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün iş dünyasındaki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, elde edilen yeni deliller doğrultusunda, bazı iş adamlarının örgüte finansman sağladığını belirleyen başsavcılık, isimleri tespit edilen 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı vermiş, talep edilen mahkemece de şüphelilerin ev ve ofislerinde arama kararı çıkarılmıştı.

İstanbul merkezli 35 ilde gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 164'ü gözaltına alınmış, 110 iş adamının ise yurt dışında olduğu tespit edilmişti. Adreslerinde bulunamayan 106 iş adamıyla ilgili arama çalışmalarının da sürdüğü kaydedildi.

 
Etiketler110FETÖ üyesiiş adamı
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