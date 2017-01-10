11 yıldır ihracat şampiyonu oldu!

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Baba Halisdemir’den kahraman polisin kardeşine anlamlı konuşma

15 Temmuz'da vatan hainlerine karşı direnirken şehit düşen Astsubay Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir, İzmir'deki terör saldırısında şehit düşen polis Fethi Sekin'in yakınlarını ziyaret etti. Şehit kardeşlerinin gözyaşı döktüğünü gören baba Halisdemir, "Bu çocuklar bizlere çok büyük şeref verdi. Niye ağlıyorsun. Ben seviniyorum, büyük bir şeref verdiler bize. Türkiye'nin bayrağına, toprağına vatanına sahip olan çocuklarımız var. Çok şükürler olsun bize. Ben çok ağladım, çok destanlar yazdım. Hasandağı'na da çıktım ama sonradan toparlandım" diye konuştu.