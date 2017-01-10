11 yıldır ihracat şampiyonu oldu!

Türkiye otomotivsektörünün 2016 yılı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 13 artışla 23,9 milyar dolar olurken, toplam ihracattan aldığı pay yüzde 17'ye ulaştı. Bu rakamlarla otomotiv sektörü üst üste 11'inci kez şampiyonluğa ulaştı.
2,3 MİLYAR DOLAR OLDU
Sektörün aralık ayı ihracatı da yüzde 27 artışla 2,3 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aylık performansta binek otomobiller grubunun yüzde 76 artışla 1,1 milyar dolar ihracat yapması etkili oldu. Mal gruplarında binek otomobiller ihracatı yüzde 76 artarak 1 milyar 88 milyon dolara ulaştı. Yan sanayi ihracatı yüzde 5 artışla 730 milyon dolar olurken, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 5 azalarak 378 milyon dolar, otobüs-minibüs-ihracatı da yüzde 18 artarak 129 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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