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11 yılda bin ünlüyle fotoğraf çektirdi

Mersin'de, çocukluğundan beri Yeşilçam yıldızlarına hayranlık duyan 35 yaşındaki Evren Yılmaz'ın, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Filiz Akın, Ediz Hun, Ayşen Gruda'nın da aralarında yer aldığı yaklaşık bin ünlüyle fotoğrafı bunuluyor.

26 Haziran 2017 Pazartesi 20:44
11 yılda bin ünlüyle fotoğraf çektirdi

MERSİN - Mustafa Güngör

Mersin'de özel güvenlik görevlisi 35 yaşındaki Evren Yılmaz, son 11 yılda sanat ve spor camiasından yaklaşık bin ünlüyle tanışarak fotoğraf çektirdi.

Çocukluğundan beri Yeşilçam yıldızlarına hayranlık duyan Evren Yılmaz, 2006'da "Beynelmilel"in oyuncularından Oktay Kaynarca'nın korumalığını yaparken, filmde kısa bir rol almayı başardı. Filmdeki ünlülerle çektirdiği fotoğraflardan sonra "bunu hobi edinen" Yılmaz, Yeşilçam yıldızlarına da ulaşmaya karar verdi.

Mersin'e gelen oyuncuları takip eden, vakit buldukça diğer şehirlere ünlüleri görmeye giden Yılmaz, bazılarına da evlerinde ziyarette bulundu.

Yılmaz, Cüneyt Arkın, Türkan Şoray, Filiz Akın, Ediz Hun, Ayşen Gruda, Oya Aydoğan, Sümer Tilmaç ve Serdar Gökhan'ın da aralarında yer aldığı sanatçıların yanı sıra spor camiasından birçok ünlüyle fotoğraf çektirdi.

Bine yakın ünlüyle fotoğrafı bulunan Yılmaz, Yeşilçam için şiirler de yazıyor.

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yeşilçam sevgisiyle büyüdüğünü söyledi.

Ünlülere ulaşmak için çaba harcadığını anlatan Yılmaz, "Karda kışta işten, vardiyadan çıkıyorum, uçakla İstanbul'a gidiyorum, ünlülere kitabını imzalatmak, onları görmek ve hayranlığımı belirtmek üzere. Adana ve Tarsus'a da gidiyorum. Bütçem ne kadar el veriyorsa gidiyorum. Önemli olan hedef koymak." diye konuştu.

Artık ünlülerin kendisini tanımaya başladığını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"İçimdeki sevgiyi, saygıyı gösterince 'Bu adamın amacı var' diyorlar, kabulleniyorlar. En son Cüneyt Arkın'a ulaşmak için telefonunu bulup evini aradım. Yardımcıları 'Oğlunun yanında Londra'da yaşıyor' dediler. Ama ben yanına gitmeyi kafaya koydum. Uçak biletini ayarladım, eşime 'Yeşilçam'a beni aşık eden efsaneyi görüp geleceğim, kitabını imzalatacağım' dedim. Mersin'de hava şartları çok iyiydi, İstanbul'da kar altında evine gittim. Yardımcıları evde olmadığını söyledi. Ben de kitabını bıraktım gelince imzalaması için. Bu sırada numaramı da verdim. Taksiyle dönerken yardımcısı aradı, gelmemi söyledi. Tekrar evine gittim, görünce gözlerim doldu. Elini öptüm. Büyük bir hayranı olduğumu belirttim."

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 26 Haziran 2017 Pazartesi 20:44
  1. İstanbul
  2. Londra
  3. Mersin
  4. Adana
  5. Mers
  6. Kaynarca
  7. Kaynar
  8. Tarsus
  9. Türkan Şoray
  10. Aydoğan
  11. Filiz Akın
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