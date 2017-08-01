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11 yaşındaki kıza yaya geçidinde otomobil çarptı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde otomobilin çarptığı 11 yaşındaki çocuk yaralandı.

01 Ağustos 2017 Salı 17:27
11 yaşındaki kıza yaya geçidinde otomobil çarptı

Kaza, Manavgat’ın yaya öncelikli cadde uygulamasının olduğu Antalya Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Ceyda Ö.’ye, A.S.’nin kullandığı 07 YNE 68 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan küçük kıza ilk müdahaleyi annesi ve çevredeki vatandaşlar yaptı. 112 sağlık ekibinin gelerek olay yerinde müdahalede bulunduğu küçük kız, ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaya öncelikli yol olmasına rağmen Antalya Caddesinde bulunan yaya geçitlerinde sık sık kazalar meydana geldiğini belirten vatandaşlar "Özellikle bir araç yayalara yol verirken aynı istikamette gelen diğer araç durmayınca kazalar meydana geliyor. Yetkililerden yaya geçitlerinde gerekli önlemleri alarak kazaların önüne geçmelerini istiyoruz" dedi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 17:27
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