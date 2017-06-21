11 yaşındaki çocuk sürücü polise böyle karşı koydu!

D-100 Karayolu kenarındaki yan yoldan seyreden plakasız hurda Otomobili kullanan kişinin çocuk olduğunu görenler polise ihbarda bulundu. Polis, 11 yaşındaki Eren Ü.'nün kullandığı plakasız otomobil ile babası Levent Ü. yönetimindeki 07 LS 061 plakalı otomobili, Beşkavaklar Mahallesi mevkisindeki akaryakıt istasyonunda yakıt alınırken buldu.

Trafik ekibinin yaptığı kontrolde Eren Ü.'nün kullandığı plakası bulunmayan hurda otomobilin hiçbir belgesinin olmadığı belirlendi. Levent Ü. de polisin istediği sürücü belgesi ile otomobilin evraklarını vermedi. Bunun üzerine polis iki aracı da bağlayarak otoparka çekmek istedi.

8 kişilik ailesiyle Ankara'dan geldiği öğrenilen Levent Ü. ve oğlu buna tepki gösterdi. Eren Ü., polis memuruna saldırmaya kalkarken, babası "Kendimi keseceğim" diyerek aracının bagajından bıçak almaya çalıştı.

Bu sırada Eren Ü., babasının kullandığı otomobilin direksiyonuna geçti. Polis memuru aracın açık camından sürücü Eren Ü.'yü tutup engel olmaya çalıştı. Ancak Eren Ü., gaza basarak bagajı açık olan araçla kaçtı. Polis memuru Ercan Bayraktar, son anda elini bırakarak aracın altında sürüklenmekten kurtuldu.

Plakasız hurda otomobil çekiciye yüklenerek otoparka çekildi. Levent Ü. ile ailesi ise karakola götürüldü. Polis, kaçan Eren Ü.'yü ararken soruşturma sürdürülüyor.

POLİS LASTİKLERE ATEŞ EDEREK DURDURDU

Karakola götürülen Levent Ü.'ye para cezası uygulandı. Levent Ü., işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Bu sırada oğlu Eren Ü.'nün kaçtığı otomobil, D-100 karayolu Yumrukaya mevkisinde görüldü. Polisi gören Eren Ü., otomobille tekrar kaçtı. Polis, bir süre sonra Köroğlu Mahallesi'nde seyir halinde gördüğü otomobilin peşine düştü. D-100 Karayolu'na çıkıp Ankara yönüne giden otomobil, kavşaktan tekrar Bolu yönüne dönerken Karacaağaç mevkisinde polisin lastiklerine ateş etmesi sonucu durduruldu.

Karakoldan çıktıktan sonra oğluyla buluşup direksiyona geçtiği anlaşılan Levent Ü., aracın kapılarını kilitledi. Polis memuru Ercan Bayraktar, camı kırarak kontak anahtarını almak isterken arbede yaşandı. Sağ elini cam kesen polis Bayraktar yaralandı. Bayraktar'a gelen 112 Acil ekibi ambulansta tedavi uyguladı. Sağlık görevlileri Levent Ü. ile aracın içinde bulunan eşi ile çocuklarını da sağlık kontrolünden geçirdi. Levent Ü., daha sonra tekrar gözaltına alınarak karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.