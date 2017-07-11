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11 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerince Mardin ve Hakkari kırsallarına düzenlenen hava harekatında 11 terörist etkisiz hale getirildi.

11 Temmuz 2017 Salı 08:31
11 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK), 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Mardin/Dargeçit kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen sekiz bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; iki silah mevziinin imha edildiği kaydedildi.

Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri bildirildi.

Hakkari kırsalına hava harekatı

Öte yandan, 11 Temmuz 2017 tarihinde gece saatlerinde, Hakkâri kırsalına Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendiği belirtilerek eylem hazırlığında olduğu keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen üç bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği; bir mağaranın özel mühimmat kullanılarak imha edildiği ifade edildi.Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarının emniyetle üslerine döndükleri kaydedildi.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:31
  1. Mardin
  2. Hakkari
  3. Türk Silahlı Kuvvetleri
  4. Türk Hava Kuvvetleri
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