Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

11 Tank tek tek vuruldu

Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) Doğu Guta'da rejim güçlerine yönelik devam eden saldırılara ait rakamları açıkladı.

18 Ocak 2018 Perşembe 17:47
11 Tank tek tek vuruldu

Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) Doğu Guta'da rejim güçlerine yönelik devam eden saldırılara ait rakamları açıkladı.

HTŞ'ye bağlı İba Haber Ajansı, Doğu Guta'nın Harasta bölgesinde Rusya ve İran destekli güçlere karşı başlatılan "Haksızlığa Uğratıldılar" operasyonuyla ilgili rakamları açıkladı.

Yapılan açıklamada verilen rakamları devam eden operasyonun son 20 gününü kapsadığı belirtildi.

"500'DEN FAZLA ÖLÜ"

Doğu Guta'daki Harasta bölgesinde başlatılan saldırılarda rejime bağlı güçlerden 500'den fazla kişinin öldürüldüğü ve bunların 107'sinin rütbeli askerlerden oluştuğunun belirtildiği rakamlara göre, rejime bağlı güçlerden en az 20 kişi yaşanan çatışmalarda esir alındı.

"11 TANK TAHRİP EDİLDİ ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Muhalif gruba bağlı ajans tarafından servis edilen rakamlara göre, bölgede son yirmi gün içinde yaşanan çatışmalarda rejime bağlı güçlere ait 11 tank tahrip edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Öte yandan Harasta bölgesinde muhaliflerce düzenlenen saldırılarda, "tünel bombası" taktiğiyle rejime ait bir mevzinin imha edildiği ve iki canlı bomba saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi. 

mepanews 

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 17:47
  1. Tahriru'ş Şam Heyeti
  2. Doğu Guta
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Facia! diri diri yandılar
    1. Facia! diri diri yandılar
    2. Damperi açılan TIR, trafik levhalarını..
    3. Telegram kripto para çıkarmaya..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz..
    5. O ülkede yasaklıyor...
    6. 8 bin terörist Türkiye ile savaşacak
    7. 'Filistin'in cesur kızı' hala tutuklu
    8. Kar fırtınası! Dağ köylerine ulaşım..
    9. Afrin konvoyunu durdurup Mehmetçikle..
    10. Rusya'da şiddetli deprem
    11. O davada karar çıktı! 79 yıl hapis..
    12. 10 dolara Bitcoin almışlardı.....
    13. Kritik veriler açıklandı...
    14. Memura güzel haber! Zamlandı
    15. İtalya nereye gidiyor...
    16. Rusya'dan kritik karar! Değiştiriyor
    17. Çete lideri bakın nerede yakalandı
    18. O ülkeden beklenemedik füze denemesi
    19. İki yılan bakın ne konuşuyor...
    20. Türkiye-Rusya arasında kritik görüşme!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    Tahliyenin arka planındaki isim bakın kim çıktı!
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    HSK'dan flaş açıklama! Tahliyeyi isteyen...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Perinçek'ten Afrin yorumu: Kürdistan'ı...
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Başörtülü avukat salondan kovuldu!
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe
    Düşen uçakla ilgili korkunç şüphe

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 18.01.2018
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...
    Salih Müslim'in 'Erdoğan' korkusu: Her an...