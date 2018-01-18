11 Tank tek tek vuruldu

Tahriru'ş Şam Heyeti (HTŞ) Doğu Guta'da rejim güçlerine yönelik devam eden saldırılara ait rakamları açıkladı.

HTŞ'ye bağlı İba Haber Ajansı, Doğu Guta'nın Harasta bölgesinde Rusya ve İran destekli güçlere karşı başlatılan "Haksızlığa Uğratıldılar" operasyonuyla ilgili rakamları açıkladı.

Yapılan açıklamada verilen rakamları devam eden operasyonun son 20 gününü kapsadığı belirtildi.

"500'DEN FAZLA ÖLÜ"

Doğu Guta'daki Harasta bölgesinde başlatılan saldırılarda rejime bağlı güçlerden 500'den fazla kişinin öldürüldüğü ve bunların 107'sinin rütbeli askerlerden oluştuğunun belirtildiği rakamlara göre, rejime bağlı güçlerden en az 20 kişi yaşanan çatışmalarda esir alındı.

"11 TANK TAHRİP EDİLDİ ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ"

Muhalif gruba bağlı ajans tarafından servis edilen rakamlara göre, bölgede son yirmi gün içinde yaşanan çatışmalarda rejime bağlı güçlere ait 11 tank tahrip edilirken, çok sayıda silah ve mühimmat da ele geçirildi.

Öte yandan Harasta bölgesinde muhaliflerce düzenlenen saldırılarda, "tünel bombası" taktiğiyle rejime ait bir mevzinin imha edildiği ve iki canlı bomba saldırısının gerçekleştirildiği belirtildi.

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