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11 öğrenci açlık grevine başladı

Fransa'nın Korsika halkına karşı tavrının değişmesi çağrısıyla Korsika Üniversitesinde öğrenciler dersleri boykot kararı aldı, 11 öğrenci açlık grevine başladı.

12 Şubat 2018 Pazartesi 18:31
11 öğrenci açlık grevine başladı

Fransa'nın Akdeniz'deki adası Korsika'da Emmanuel Macron yönetimine "halkın tercihine ve demokrasiye saygı" çağrısı yapan 11 öğrenci açlık grevine başladığını duyurdu.

Adada bulunan Korsika Üniversitesinde faaliyet gösteren üç öğrenci birliğinden ortaklaşa yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un geçen hafta düzenlediği ada ziyareti ve sonuçları ele alındı.

Macron'un 6 ve 7 Şubat'ta düzenlediği ziyarete tepki gösteren öğrenci birlikleri, Korsika Üniversitesinde dersleri boykot çağrısı yaptı, 11 öğrenci de üniversite binasında açlık grevine başladı.

Macron'un, ziyareti sırasında yaptığı açıklamalarda Korsika halkının taleplerinin neredeyse tamamını reddettiği belirtilen açıklamada, "Korsika halkının haklarının tanınması ve saygı görmesi için Korsika gençliğinin mücadelesini sürdüreceği" ifade edildi.

Adada cumartesi günü de ayrılıkçı "Corsica Libera" ve "Core in Fronte" partileri basın açıklaması yaparak Macron'un ziyaretini değerlendirmişti.

Corsica Libera tarafından Bastia kentinde Macron'un konuşmasını gerçekleştirdiği Alb'Oru Kültür Merkezi önünde yapılan açıklamada, Fransa yönetiminin "yeni sömürgeci" bir tavırla Korsika halkını aşağıladığı, nefret dolu ve kışkırtıcı bir tutum sergilediği kaydedilmişti.

Fransa yönetiminin, Korsika halkının kimliğini, tarihini ve değerlerini görmezden geldiği iddia edilen açıklamada, Macron'un ifadeleri reddedilerek "Fransa yönetiminin şüphesi olmasın ki Corsica Libera, Korsika halkı önünde verdiği sözlerden vazgeçmeyecek ve kendi halkının yani Korsikalıların çıkarlarını korumak için mücadele edecektir." ifadesi kullanılmıştı.

Macron'un nefret dolu, kışkırtıcı ve aşağılayıcı bir tavırla adayı ziyaret ettiğini belirten Core in Fronte partisi de Macron'un açıklamalarının "kabul edilemez" ve "yeni sömürgeci bir dilin yansıması" olduğunu vurgulayarak "bağımsızlığa yönelik yeni bir dönemin başladığı" iddiasında bulunmuştu.

Haber Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 18:31
  1. Corsica Libera
  2. Fransa yönetimi
  3. Fransa'
  4. akdeniz

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