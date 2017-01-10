11 Ocak'ta okulların tatil edildiği iller

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11 Ocak (yarın) eğitime ara verilen illerimiz:

BALIKESİR

Balıkesir'in üç ilçesinde tüm, bir ilçesinde de taşımalı eğitim yapılan okullarda, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valiliğin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, merkez Altıeylül ve Karesi ile Dursunbey ilçelerinde olumsuz hava şartları nedeniyle özel eğitim kursları, ilkokul, ortaokul ve liseler yarın tatil edildi.

Erdek ilçesinde ise taşımalı eğitim kapsamındaki ve kırsal mahallelerde bulunan okullardaki öğrenciler için yarın eğitime ara verildi.

Bu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

EDİRNE

Edirne'de, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildiği bildirildi.

Edirne Valiliğinden yapılan duyuruda, valilik kararı ile olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

- Kar yağışı yoğunlaştı

Geçen haftadan bu yana soğuk havanın etkisi altında olan Edirne'de kar yağışı yeniden başladı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece saatlerine kadar yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

Sınır kapılarına giden yolun kapanmaması için ekipler Kapıkule, Pazarkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında şehir içinde de belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki okullarda eğitime 1 gün daha ara verildi.

Kırklareli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle il genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm resmi ve özel okulların yarın da tatil edildiği belirtildi.

Açıklamada kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Valilik kararıyla dün ve bugün de okullar tatil edilmişti.

- Yüksek kesimlerde tipi var

Kent merkezi ile Vize, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yoğun olarak yağan kar yüksek kesimlerde tipi şeklinde yağıyor.

Bu ilçelere bağlı 94 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, hem yolların trafiğe açılması hem de diğer yolların kapanmaması için yoğun çaba gösteriyor.

Ekipler, Bulgaristan'a açılan Dereköy Sınır Kapısında olumsuzluk yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını yoğun sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının gece saatlerine kadar yoğun olarak devam edeceği bildirildi.

İZMİR

İzmir'de, don ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı dolayısıyla oluşan don ve buzlanma nedeniyle ulaşım güvenliği bakımından eğitim öğretime çarşamba günü ara verildi.

Kararın tüm ilçeleri kapsadığı belirtildi

TOKAT

Tokat'ta kar yağışı nedeniyle yarın bazı ilçelerde eğitim yapılmayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbaa ve Niksar ilçesinde olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

Yapılan değerlendirime sonucunda bazı ilçelerde yarın eğitime ara verilmesinin kararlaştırıldığını vurgulayan Yazıcı, "Erbaa ve Niksar ilçelerimizin tamamında yarın eğitim yapılamayacak. Reşadiye ve Başçiftlik ilçelerinde ise taşımalı eğitim görülen okullarda yarın eğitime ara verildi." dedi.