11 kilo altını çalanlar tanıdık çıktı

Bahçelievler’de geçen hafta kar maskeli pompalı tüfekle girdikleri kuyumcudan 11 kilogram işlenmiş altını gasp eden 5 soyguncu, Asayiş Şube Gasp Büro ekiplerince yakalandı. Yakalananlardan biri kuyumcunun eski çalışanı çıktı. 8 Ocak 2018 günü, Kuyumcu M. K. şoförü M. A. ile birlikte iki valiz halinde 11 kilogram işlenmiş altını araçlarının bagajına koydu. İşlenmiş altınları başka illerde satmak için Bahçelievler Kuyumcukent'teki dükkanlarından ayrılan kuyumcunun aracının önü kesildi.

Elinde silah olan yüzü maskeli 4 kişi, kuyumcudan aracın kapısını açmasını istedi. Kuyumcunun kapıları açmaması üzerine gaspçılar araca pompalı tüfekle ateş etti. Kapının açılması üzerine şüpheliler aracın bagaj kısmında bulunan iki valiz işlenmiş 11 kilogram altınla birlikte kuyumcu ve şoförüne ait cep telefonlarını alarak kaçtı.

M K.'nın bilgi vermesi üzerine Gasp Büro Ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracın izini süren ekipler, içi boşaltılan valizlerin Avcılar’da atıldığını belirledi. Çalışmalarını derinleştiren ekipler gasp yaparken kullanılan siyah renkli aracı Kemerburgaz'a bağlı Pirinç Köyü'nde terk edilmiş olarak buldu. Hürriyet-Çetin Aydın