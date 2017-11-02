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11 günde 283 DAEŞ'li gözaltına alındı

DAEŞ operasyonlarında son 11 günde 283 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

02 Kasım 2017 Perşembe 15:02
11 günde 283 DAEŞ'li gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğünden DEAŞ'a yönelik operasyonlarda, 96'sı Türk, 187'si yabancı uyruklu olmak üzere 283 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, eylem arayışında bulundukları bilgisi edinilen terör örgütü DEAŞ mensuplarına yönelik 22 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında ülke genelinde operasyon düzenlendi.

Operasyonlar sırasında 25 ilde 96'sı Türk, 187'si yabancı uyruklu olmak üzere 283 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce ayrıca 66 el yapımı patlayıcı, 2 kilogram türü belli olmayan toz madde, 3'ü kuru sıkı olmak üzere 8 tabanca, 405 tabanca fişeği, 3 av tüfeği, 39 av tüfeği fişeği, bir pala ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliği için var gücüyle çalışan emniyet teşkilatının, terör örgütü mensuplarının en kısa zamanda yakalanarak adli mercilere intikal ettirilmeleri için yürüttüğü kararlı mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 15:02
  1. DEAŞ
  2. Emniyet

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