11 bin 310 paket kaçak sigara ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Bahçe ve Güneş mahallelerinde iki araç ile bir evde arama yaptı. Yapılan aramalarda 11 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, K.E., E.T. ve Y.G. adlı şüpheliler gözaltına alındı.