11 ayrı suçtan aranan şahıs operasyonla kıskıvrak yakalandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce kurulan özel ekip tarafından düzenlenen operasyonla 11 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası bulunan H.İ. ikametine yapılan baskın sonucu yakalandı. Ekip, yaklaşık 6 ay süren çalışmaların sonrasında şahsın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde ikamet ettiği bilgisine ulaştı. Bilgi sonrasında harekete geçen ekipler şahsın ikamet ettiği bina çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Şahsın kapıyı açmaması üzerine koçbaşı ile kapıyı kırarak eve giren özel ekip; ‘Kasten adam öldürme, silahla ateş etme, cezaevinden kaçma, ruhsatsız silah ve mermi bulundurma, üç ayrı görevi yaptırmamak için direnme, tehdit, hakaret ve iki kişiyi yaralama’ gibi 11 ayrı suçtan 19 yıl hapis cezası bulunan H.İ.’yi yakaladı. H.İ.’nin ikametinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet şarjör, 8 adet mermi, 5.48 gram uyuşturu esrar ve aparatları, 1 adet sahte sürücü belgesi ve 1 adet içerisinde esnaf ve vatandaşlardan zorla para alma konusu ile ilgili olduğu değerlendirilen defter ele geçirildi. Operasyon için kurulan özel ekip tarafından gözaltına alınan H.İ., işlemleri yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.