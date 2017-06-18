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105 yaşındaki nine en çok yumurtalı mantar tüketiyor

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde yaşayan 105 yaşındaki Meryem Ermiş, kendisini ziyaret edip, elini öpen Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı’na uzun yaşamının sırrını verdi.

18 Haziran 2017 Pazar 14:41
105 yaşındaki nine en çok yumurtalı mantar tüketiyor

9 çocuk 55 torun sahibi
Kurtuluş Mahallesinde yaşayan Ermiş ailesinin evine konuk olan Pınarbaşı, aile fertleriyle birlikte iftar yaptı. Dualar eşliğinde açılan orucun ardından aile üyeleriyle uzun uzun sohbet eden Başkan Pınarbaşı, ev sahibi Hıdır Ermiş’in 9 çocuk, 55 torun sahibi annesi Meryem Ermiş ile de yakından ilgilendi.
En çok yumurtalı mantar tüketiyor
Gözleri çok az gören, duyma güçlüğü çeken Meryem Ermiş, ilerleyen yaşına rağmen birçok ihtiyacını kendi başına karşılayabildiğini söyledi. Torun sahibi olan çocukları için meraklanan, onları görmeyince kaygılanan Ermiş, uzun yaşamının sırrı sorulduğunda, en çok mantarı sevdiğini ifade etti. Ermiş, bir asrı aşan yaşamı boyunca mantarı sofrasından hiç eksik etmediğini, sabah-akşam yumurta ile kavrulmuş mantar yediğini dile getirdi.

“Yaşlılar, geçmiş ile gelecek arasında köprü”
Birecik Belediye Başkanı Faruk Pınarbaşı, yaşlıların geçmiş ile gelecek arasında köprü olduğunu belirterek, “Yaşlılarımızın deneyimlerinden faydalanmak, onların sorunlarıyla yakından ilgilenmek herkesin öncelikli görevi. Bizler de Meryem Nineden sağlıklı bir ömür için nasihatler aldık. Kendisine, ömrünün geri kalanında çocukları ve torunlarıyla birlikte sağlıklı ve mutlu bir yaşam diliyorum” dedi.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 14:41
  1. 105 yaşında
  2. uzun yaşamanın sırrı
  3. Şanlıurfa uzun yaşayan kadın
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