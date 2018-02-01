105 yaşında ölen Japon doktordan 8 tavsiye

Nolm.us’ın haberine göre, Dr. Shigeaki Hinohara, kariyeri boyunca hiç durmadan çalışmış ve “uzun yaşam” üzerine çokça kafa yormuş bir doktor. 101’inde yazdığı kitapla çok satanlar listesine girmeyi başarmış, yaptıklarıyla yalnızca Japonya’da değil dünya çapında pek çok insana ilham kaynağı olmuş bir isim.

Dr. Shigeaki Hinohara'nın 12 tavsiyesinden bazıları şunlar;

1- İYİ BESLENİN

“Uzun yaşayan herkesin -ulusu, ırkı veya cinsiyeti fark etmeksizin- ortak bir özelliği var: Hiçbiri fazla kilolu değil. Ben kahvaltıda kahve, bir bardak süt ve içinde bir kaşık zeytinyağı olan biraz meyve suyu içiyorum. Zeytinyağı hem damarlar için çok faydalı hem de cildimi sağlıklı kılıyor. Öğle yemeğinde ise süt ve birkaç kurabiye yiyorum. Meşgul olduğumda ise hiçbir şey yemem. İşime meşgul olduğum için hiç açlık hissetmem. Akşam yemeğinde sebze, biraz balık ve pilav yerim. Haftada iki kez de 100 gram yağsız et.”

2- KISA YOLU TERCİH ETMEYİN

“Sağlıklı kalmak için her zaman merdivenleri tercih edin ve kendi eşyalarınızı kendiniz taşıyın. Ben kaslarımı harekete geçirmek için basamakları ikişer ikişer çıkarım.”

3- KENDİNİZİ MEŞGUL TUTUN

“Her zaman ilerisi için plan yapın. Benim ajandam şimdiden 2014’e kadar (5 yıl sonrası) derslerle ve olağan hastane işlerimle dolu.”

4- MESLEK AHLAKINIZ OLSUN.

“Emekli olmaya asla gerek yok. Ama emekli olmanız gerekiyorsa, bu 65 yaşından çok sonra olmalı.”

5- TOPLUMA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDİN.

“Uzun yaşamak harika bir şey. 60 yaşınıza kadar aileniz için çalışmak ve amaçlarınızı gerçekleştirmek kolay. Ama 60’tan sonra topluma katkı sağlamak için çalışmalıyız. Ben 65’imden beri gönüllü olarak çalışıyorum.”

6- SAHİP OLDUĞUNUZ BİLGİYİ YAYIN.

“Bildiğiniz şeyi paylaşın. Ben yılda 100 ilkokul çocuğuna ve 4500 iş insanına toplamda 150 ders veriyorum. Genellikle 60 ile 90 dakika boyunca ayakta durup konuşuyorum; güçlü kalmak için.”

7- MATERYALİZME DİRENİN

“Maddi şeyleri biriktirmek konusunda deli olmayın. Unutmayın: Sıranın ne zaman size geleceğini bilmiyorsunuz ve maddi şeyleri yanınızda götüremeyeceksiniz.”

8- İLHAM KAYNAKLARINIZ OLSUN

“Bir rol model bulun onların yapabildiğinin de üzerine çıkmaya çalışın. Babam 1900’de Duke Üniversitesi’ne, ABD’ye gitti. Kendisi öncü bir kişi ve benim kahramanımdı. Ardından başka yaşam rehberleri de buldum ve ne zaman sıkışsam, bu problemle onlar nasıl başa çıkardı diye kendime sordum."