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104 milyon numara taşındı

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 104 milyonu geçti.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:23
104 milyon numara taşındı

Cep telefonu operatörleri arasında numara taşıma işlemi sayısı 104 milyonu geçerken, sabit telefonlarda ise 1 milyon 385 binde kaldı.

AA muhabirinin, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 75 milyon 724 bin 413 mobil abonesi bulunuyor. Bu yılın birinci üç aylık dönemde mobil numara taşıma sayısı, bir önceki üç aylık döneme göre yüzde 18,72 artarak 2 milyon 783 bin 905 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde mobil numara taşıma hizmetiyle Avea yaklaşık 77 bin, Vodafone 27 bin abone kazanırken, Turkcell'den yaklaşık 104 bin abone ayrıldı.

Mobil numara taşıma hizmeti kapsamında bugüne kadar 104 milyon 78 bin 825 kez cep telefonu numarası başka bir operatöre taşındı.

Sabit telefonlarda 1,4 milyona yakın numara taşındı

Türkiye'de 10 Eylül 2009'da başlatılan sabit hatlarda numara taşınabilirliği uygulaması ise beklenen ilgiyi görmedi. Bugüne kadar sabit hatlarda toplam 1 milyon 385 bin 563 numaranın taşınma işlemi gerçekleşti.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:23
  1. Türkiye
  2. Turkcell
  3. Avea
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