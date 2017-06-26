İran'dan Türkiye'ye giriş yapan TIR'da 130 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, dün İran'dan Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden ülkeye giriş yapan boş bir TIR'da arama yapıldı. Aramada TIR'ın farklı bölmelerine zulalanmış 100 paket halinde 103 kilo, 242 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olarak TIR şoförü gözaltına alındı.

Eroinin piyasa değerinin 10 milyon 300 bin lira olduğu belirtildi.