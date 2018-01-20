102 kiloluk futbolcudan müthiş performans

İngiltere 2. Ligi'nde forma giyen 102 kiloluk forvet oyuncusu Adebayo Akinfenwa, performansıyla tüm dünyayı şaşırtıyor.

Ağır oluşu sebebiyle eleştirilen bir o kadar da ilgi çeken 35 yaşındaki forvet oyuncusu, bu sezon çıktığı 25 resmi maçta 21 gole katkı yaptı.

İngiltere 2. liginde 4. sırada bulunan Wycombe Wanderers'ın en skorer ismi olan Akinfenwa, attığı 13 golün yanı sıra 8 de asist yaparak takımının üst sıraları zorlamasında başrol isimlerinden biri oldu.