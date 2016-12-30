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100'ün üzerinde terörist imha edildi

Tunceli’de nisan ayından bu yana devam eden operasyonlarda terör örgütleri PKK, DHKP-C ve TİKKO’ya ağır darbe vuruldu.

100'ün üzerinde terörist imha edildi
Eklenme: 30 Aralık 2016, 10:59
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Türk Silahlı Kuvvetleri, nisan ayından bu yana devam eden operasyonlarda terör örgütlerine ağır darbe vurdu. 28 Aralık’ta Hozat ilçesi kırsalında çıkan ve 1 uzman çavuşun şehit olduğu operasyonda 2 terörist ölü olarak ele geçirildi. Son teröristlerin öldürülmesiyle birlikte bölge terör örgütlerinde temizlendi. Operasyonda çok sayıda yaşam malzemesi ile birlikte 3 adet Kalaşnikof ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

16 DHKP-C’li öldürüldü

6 Nisan 2016 tarihinde Çat Vadisi’nde bir terörist öldürülmüş, bir terörist ise yaralı olarak ele geçirilmişti. Aynı bölgede 7 Kasım 2016 tarihinde düzenlenen hava harekatında ise 11 terörist öldürülmüştü. Harekatın ardından başlayan sıcak takipte de bir terörist emniyet güçlerine el bombası ile saldırmak üzereyken polisin müdahalesi ile etkisiz hale getirilmişti.

100'ün üzerinde terörist imha edildi

Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, son dört ay içerisinde terör örgütlerinden DHKP-C, PKK ve TİKKO mensubu olan yüzün üzerinde teröristin öldürüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, “Güvenlik kuvvetlerinin üst üste vurduğu bu darbelerden dolayı teröristlerin örgütlerinden kaçmak için ‘Ben başka yerlerde eylem yapmak istiyorum’ gibi bahaneler üretmeye başladıkları bölgeden gelen haberlerden öğrenilmiştir” denildi.

Kampta İngilizce konuşanlar vardı

Hakkari’de evinin önünden kaçırıldıktan sonra terör örgütü PKK’nın Kandil ve Hakurk kamplarında 3 ay zorla tutulan 13 yaşındaki kız çocuğu K.Y., güvenlik güçlerine sığındıktan sonra yaşadıklarını anlattı:

SİLAH ALMADIM: Suriye’de kalmadım sadece. Hakurk ve Kandil’de de kaldım. Kampta İngilizce konuşan silahlı kişiler vardı. Eğitim verdiler, bana silah almamı söylediler. Ama almadım çünkü korkuyordum, yer altında çok zorlanıyordum.

SU, BANYO YOKTU: Yemek yap dediler yapmadım. Oradaki yemekleri yemiyor ve sevmiyordum. Bazen bir hafta, bir ay olmuyor. Açıkçası banyo bile olmuyor. Su yok, 3-4 ay banyo olmuyor. Ne elektrik var ne de bir şey.

ÇOK KORKUYORLARDI: Uçaklar geldiğinde çok korkuyorlardı, yerlerinden dahi kıpırdamıyorlar, susuyorlardı. Keşif gidene kadar susuyorlardı.

 
EtiketlerDHKP-CGenelkurmay BaşkanlığıTürk Silahlı KuvvetleriPKKTİKKOKANDİLHAKURKHAKKARİ
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