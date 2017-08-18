10.000'den fazla Samsung Galaxy Note 4 piyasadan geri toplatılıyor!

SamsungGalaxy Note 4 serisinde kullanılan 10.000’den fazla batarya FedEx Chain Supply tarafından geri çağırıldı. Galaxy Note 4’ün bataryaları yanma ve patlama riski nedeniyle piyasadan toplatılacak. Galaxy Note 4'ün sadece Amerika'daki AT&T’nin yenilenme süreci kapsamındaki yenilenmiş modellerinde patlama ve yanma riski içeriyor.

Samsung üreticisinin konuya ilişkin açıklamasında, Galaxy Note 4 serisinde yaşanan batarya probleminde hatanın kendisinden kaynaklanmadığını etti. Samsung'un açıklamasına göre, FedEx Tedarik Zincirinin orijinal olmayan bataryalarından dolayı aşırı ısınma tehlikesi olduğu fark edilmiş.

Amerika Birleşik Devletler Tüketici Ürünleri Güvenliği Komisyonu tarafından meydana gelen bu olayla ilgili, AT & T‘nin yenileme süreci kapsamında FedEx adlı tedarik zincirinden temin ettiği bazı bataryaların sahte olduğu ve aşırı ısındığı tespit edildi. Bu pillerin Galaxy Note 4'ün üretiminde kullanılan piller olmadığını anlaşıldı. Sahte bataryaların nerede üretildiği ise henüz bilinmemektedir.

Özetle yaşanan sorunun nedeni olarak, FedEx'in orijinal olmayan bataryaları temin etmesi ve AT&T'nin bunun farkına varmadan Note 4 modellerini yenilenmesinden kaynaklandığı iddia ediliyor.

Ancak şu an için kullanıcılar tarafından şikayette bulunulan herhangi bir patlama veya yanma olayı yaşanmadı.

Samsung Galaxy Note 4 serisini bu pille kullananlara telefonlarını acilen kapatmaları uyarısında bulunuluyor.

Galaxy Note 4'ün değiştirilebilir bir pili olması avantajı sayesinde FedEx Supply Chain, bu problemden etkilenenlere ücretsiz bir batarya ve sahte bataryayı geri gönderebilecekleri bir kutu veriyor. Yeni bataryaların üzerinde kolayca tanınabilecek yeşil nokta bulunuyor.