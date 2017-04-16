100 yaşında sandığa gitti

Batman’da 100 yaşındaki kadın referandum için oğlunun yardımıyla sandık başına gitti.

100 yaşında sandığa gitti
Eklenme: 16 Nisan 2017, 13:09

Meydan Mahallesi’nde ikamet eden 100 yaşındaki Aliye Tür, 63 yaşındaki oğlu Mehmet Tür’ün yardımı ile tercihini yapmak için sandık başına gitti. Gazi Lisesinde oy kullanmaya gelen Aliye Tür, oğlunun yardımı ile merdivenleri çıkarak oy kullanacağı sandığa ulaştı. Aliye Tür, gazetecilere Kürtçe yaptığı açıklamada Türkiye’nin daha güzel ve daha feraha kavuşması için sandık başına geldiğini söyledi.

Oğlu Mehmet Tür ise annesinin 100 yaşında olduğunu ve oy kullanması için sandığa getirdiğini belirterek, Türkiye’nin geleceği ve refahı için kendisiyle beraber 100 yaşındaki annesini de sandığa getirdiğini söyledi.

 

 

 

 

 
EtiketlerTürkiyeBatman
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