100 ülke ABD silahı kullanıyor! En yağlı müşteriler Ortadoğu'da....

1,8 trilyon dolarlık küresel silah ticaretinin üçte biri ABD’ye gidiyor. Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü’nün (SIPRI) hazırladığı raporun detayları ABD başta olmak üzere silah ihraç eden devlerin Ortadoğu üzerindeki senaryolarını gözler önüne seriyor. Rakamlar, büyük oyunun perde arkasını ifşa ediyor. Küresel silah ticaretindeki payı yüzde 33 civarında olan ABD’nin askeri alandaki satışları 2012-2016 yılları arasında bir önceki beş yıllık döneme göre yüzde 21 oranında artmış durumda. Dünyanın en az 100 ülkesi Amerikan malı silah kullanıyor. Silah satışlarının yüzde 74’ünü gerçekleştiren ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Ortadoğu’da yaşanan kaosun dozajını daha da arttırırken, kurdukları kirli tezgahtan nemalanmayı da ihmal etmiyor.

ORTADOĞU PARAYI SİLAHA YATIRIYOR

Ortadoğu’daki birçok ülkenin savunmaya harcadığı paranın artmasını Suriye, Yemen ve Irak’taki çatışmaların giderek alevlenmesi tetikliyor. Tüm bu olumsuz tablonun gölgesindeki Ortadoğu ülkelerinin silah ithalatı 2016 yılına kadar olan beş yıllık dönemde bir önceki beş yıllık döneme oranla yüzde 86 oranında arttı. Böylece Ortadoğu ülkelerinin toplam silah ticaretindeki payları yüzde 29’a çıktı. Silah alımında en büyük artış yüzde 245 ile Katar ve yüzde 212 ile de dünyanın en fazla silah ithal eden ikinci ülkesi Suudi Arabistan’da yaşandı. Ortadoğu’nun son krizinde Katar ve Suudi Arabistan’ın neden başta olduğu anlaşılabilir.

Katar’ın Suudi Arabistan’ın başını çektiği 8 Arap ülkesinin diplomatik ve ekonomik tecridine maruz kalması da ABD’nin ekmeğine yağ sürdü.

FİTNEYİ SOKTU SİPARİŞİ KAPTI

Özellikle ABD Başkanı Donal Trump, Suudi Kralı Salman ve Mısır Devlet Başkanı Sisi’yi birleştiren kürenin altından çıkan Katar krizinin ardından silah siparişleri verilmeye başlandı. Katar Savunma Bakanlığı, geçtiğimiz hafta 12 milyar dolar değerinde F-15 savaş uçağı alımı için ABD ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Anlaşmanın, ablukanın ardından gelmesi dikkat çekti. ABD Başkanı Trump da Körfez’deki krize ilişkin yaptığı açıklamalarda Katar’a abluka uygulayan ülkelerin adımlarını desteklemiş, Doha yönetimini “terör örgütlerine finansman sağlamakla” suçlamıştı.

TRUMP BORÇLARI KÖRFEZ’E ÖDETECEK

Zira geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump ile Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in huzurunda iki ülke arasında 320 milyar dolarlık iş birliği anlaşmasına imza atılmıştı. Bu anlaşmanın 110 milyar doları silah satışını kapsıyordu. Karşılığında, ABD’de 11 Eylül saldırılarının faillerini finanse etmekten hakkında dava açılması gündemde olan Suudi liderler hakkındaki iddiaların düştüğü, dünya kamuoyunda öne çıkan konulardan biri oldu. Yaşanan tüm gelişmeler, Trump’ın seçim dönemlerinde “ABD’nin 19 trilyon dolarlık devlet borcunu Körfez ülkeleri ödeyecek” şeklindeki sözlerini akıllara getirdi.

En yağlı kapı Suudi Arabistan

Tüm dünyada yapılan 1,8 trilyon dolar tutarındaki savunma harcamalarına bakıldığında söz konusu rakamın yüzde 10,8’inin Ortadoğu kaynaklı olduğu görülüyor. 196 milyar dolara tekabül eden bu miktarın 113 milyar doları Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri tarafından harcanmış. Suudi Arabistan 80,7 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) 13,4 milyar dolar ve Umman 9,6 milyar dolar ile silahlanmaya en çok pay ayıran ülkeler. ABD’nin en önemli müşterileri arasında Suudi Arabistan başı çekerken, ikinci sırada ise BAE geliyor. Coğrafyanın silah temin ettiği ülkeler arasında ilk sırada ABD, ikinci sırada Rusya, üçüncü sırada ise Almanya var. Özellikle ABD ve Rusya’nın geçen dönemlere kıyasla silah ihracatındaki konumlarını daha da sağlamlaştırdıkları görüldü.