100 TL’ye Venedik'te ev kazanan talihli belli oldu

İtalyan mimarisinin en güzel örneği olarak Venedik konseptiyle tasarlanan Venezia Mega Outlet’indüzenlediğialışveriş kampanyasına32.149 kişi çekilişe katılmaya hak kazandı. Yoğun katılımla gerçekleşen kampanya çekilişinin kazananı İzzet Barokas’a anahtarı bugün düzenlenen bir tören ile teslim edildi.

İzzet Barokas’a anahtarını teslim eden Kiptaş Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Çolak; “ Kiptaş olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle daire sakinlerimize benzersiz bir yaşam alanı sunmaya gayret ediyoruz. Venezia projesi de Venedik konseptinden esinlenilerek hayata geçirildi. Yine Venedik’te bulunan meşhur San Marco meydanının bir benzeri yapıldı.

Karnaval kapsamında çekilişe gösterilen ilgiden dolayı mutlu olduklarını belirten Çolak, “talihlimiz muhteşem bir daireye sahip oldu. Sevgili İzzet Barokas’ı yeni yaşam alanında huzurlu ve keyifli bir yaşam bekliyor” dedi.

Gürsoy Holding İcra Kurulu Üyesi ve CFO’su Murat Saraç’ın da törende gerçekleştirdiği konuşmada; “Gürsoy Grup olarak projelerimizde farklı konseptleri hayata geçiriyoruz. Venedik mimarisinden esinlendiğimiz projemiz için özel bir ekiple çalıştık. Talihlimiz sadece bir daireye değil tüm sosyal donatılarıyla fark yaratan ayrıcalıklı bir yaşama başlayacak. İzzet Barokas’ın bundan sonraki yeni yuvasında sağlık ve mutlulukla oturmasını dileriz.” diye sözlerini tamamladı.

Venezia projesinde 2.000'e yakın nitelikli konutun bulunduğu 6 blok, ofisler, yerli ve yabancı marka karmasına ve eşsiz mimariye sahip Venezia Mega Outlet bulunuyor.