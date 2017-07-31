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100 Tır daha gönderdiler...

ABD’nin, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’ye DEAŞ ile mücadele adı altında askeri sevkiyatları sürüyor. Askeri araç gereçle mühimmat içeren 100 tır, Rakka’nın kuzeyindeki örgüt unsurlarına gönderildi.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:20
100 Tır daha gönderdiler...

Haseke’deki AA muhabiri, dün gece saatlerinde askeri araç gereç ve mühimmat taşıyan 100 tırın, Irak sınırından geçerek PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD’nin kontrolündeki Haseke’ye girdiğini bildirdi.

Konvoyda, ABD ordusunun kullandığı yüksek hareket kabiliyetli zırhlı “Hummer”lar, 4x4 jipler ile vinçler dikkat çekti.

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Ayrıca, 5 Haziran’da 60, 12 Haziran’da 20, 16 Haziran’da 50 ve 21 ile 26 Haziran’da toplam 120, 5 Temmuz’da 82, 9 Temmuz’da 102, 13 Temmuz’da 95, 17 Temmuz’da 100, 22 Temmuz’da 100, 27 Temmuz’da 80 olmak üzere 809 tır, PKK/PYD bölgesine teslimat yapmıştı.

Pentagon Belgesindeki Silahların Listesi

AA muhabirinin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) edindiği belgede, Suriye’de PKK/PYD’nin de içinde olduğu gruplara verilecek silahlar listesinde, 12 bin adet kalaşnikof marka tüfek, 6 bin adet makineli tüfek ve 3 bin 500 adet ağır makineli tüfeğin yanı sıra 3 bin adet Amerikan yapımı RPG-7 ve bin adet Amerikan yapımı AT-4 veya Rus yapımı SPG-9 tanksavar da yer aldığı görülmüştü.

Ayrıca, aynı kapsamda değişik kalibreye sahip 235 adet havan topu, 100 adet keskin nişancı tüfeği, 450 adet PV-7 tipi gece görüş dürbünü ve 150 adet kızılötesi lazer aydınlatıcı dürbünün örgüte ulaşacağı bilgisi yer almıştı.

ABD’nin PKK/PYD’ye Nisan 2016’dan bu yana askeri yardımda bulunduğu biliniyor. 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2017 Pazartesi 18:20
  1. ABD Savunma Bakanlığı
  2. PENTEGON
  3. Haseke
  4. PYD
  • AlpAlp1 sa önce
    İnşallah o silahlar bize dönmez. Eger donerse ilk hedefimizABD OLMALI.Abd TÜRKİYE ye savaş için alt yapı oluşturuyor. Şimdiden bütün stratejimizi bunun üzerine kurmaliyiz. Komsu düşman üsleri de unutmamalı.
  • yeni akitsevenleriyeni akitsevenleri1 sa önce
    hepsini doğuda türkiyede kulanın diye pkk verdi yahudiler ey rabbimiz katından kafirlere azap indir
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