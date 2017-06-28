100 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, sahil güvenlik ekipleri dün saat 03.20 sıralarında Manavgat’ın 11 deniz mili güneyinde, bir tekneyi durdurdu. Durdurulan ahşap teknede arama yapan sahil güvenlik ekipleri, 20’si kadın ve 35’i çocuk toplam 100 Suriyeli kaçak göçmen yakaladı. Yakalanan Suriyeli göçmenler kamplara gönderilmek üzeri Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi.