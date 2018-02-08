100 milyonluk mirasta yeni kriz!

İzmir'in gayrimenkul zenginlerinden Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun kendisini 100 milyon liralık mirasından men etmesinin ardından açtığı davayı kazanan kızı Ayşe Gülden Leblebicioğlu Ünal, bu kez hayatta olan 82 yaşındaki annesi Gönül Leblebicioğlu'na vasi tayin edilmesi için dava açtı.

'ALZHEIMER' DEDİ

İşadamı Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu'nun doktor olan büyük kızı Ayşe Gülden LeblebicioğluÜnal, babasının 'Alzheimer Hastası' olduğunu belirterek vasi atanması için dava açtı. Eczacı olan kız kardeşi Şebnem Leblebicioğlu'nun babasına ait hesapları kontrol altında tuttuğunu, bu nedenle gayrimenkullere tedbir konulmasını ve banka kartlarının kapatılmasını istedi. Şebnem Leblebicioğlu ise, babasının akli dengesi yerinde olduğunu belirterek sağlık raporlarını mahkemeye sundu. Ancak mahkeme babaya vasi tayin edilmesine karar verdi.

MİRASTAN MEN ETTİ

Şebnem Leblebicioğlu itiraz davası açarken, baba Mehmet Ertuğrul Leblebicioğlu 2015 yılında Kasım ayında vefat etti. Yaşlı adamın ölümünden sonra açılan vasiyetnamesinde 100 milyon liralık mirasını 82 yaşındaki eşi Gönül Leblebicioğlu ile kızı Şebnem Leblebicioğlu'na bıraktığı, büyük kızı Ayşe Gülden Ünal'ı ise mirasından men ettiği ortaya çıktı. Ayşe Gülden de bunun üzerine vasiyetnamenin iptali için dava açtı ve mahkeme bu vasiyetnameyi iptal etti. 100 milyonluk mirasın anne ve iki kardeş arasında pay edileceği öğrenilirken, Ayşe Gülden bu kez annesi Gönül Leblebicioğlu'na vasi tayin edilmesi için Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme, 82 yaşındaki Gönül Leblebicioğlu'nun akıl sağlığının ya da akıl zayıflığının olup olmadığının tespiti, vesayet altına alınıp kısıtlanmasına gerek var mı yok mu diye polis nezaretinde ambulans ile İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülüp yaşlı kadına sağlık raporu alınmasını hükmetti.

'Suçlu gibi götürüldü'

Avukat Ergun Bademci, müvekkili Gönül Leblebicioğlu'nun sanki bir suçluymuş gibi polis gözetiminde ambulans ile Adli Tıp Kurumu'na gönderilmesinin onur kırıcı bir davranış olduğunu söyledi. Karara tepki gösteren Bademci, daha önceki davada kendisine yasal danışman atandığını, müvekkiliyle ilgili böyle skandal bir karara imza atan Karşıyaka 3. Sulh Hukuk Hakimi Tülay Apaydın için de reddi hakim talebinde bulunduklarını açıkladı. Kaynak-Yeni Asır