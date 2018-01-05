100 milyon TL ödüllü 194 PKK’lı öldürüldü

Güvenlik güçlerinin; 2017 yılındaki başarılı operasyonları sonucu ‘Kırmızı', ‘Mavi', ‘Yeşil', ‘Turuncu' ve ‘Gri' olmak üzere 5 ayrı kategoride sıraladığı "aranan teröristler" listesinden PKK’nın 100 milyon TL ödüllü 194 yöneticisinin öldürüldüğü belirlendi.

Türkiye'nin emniyet, MİT ve askeri istihbarat birimlerinin; ülke genelinde huzur, barış ve refah ortamını hedef alan, ekonomik ve sosyal yaşamı olumsuz etkileyen PKK ile başarıyla mücadele ettiği bir kez daha ispatlandı. Güvenlik güçlerimizin son bir yılda; askere, polise, sivil halka saldıran terör örgütü PKK’nın "aranan teröristler" listesinde yer alan 97 milyon 300 bin lira ödüllü 194 yöneticisini öldürdüğü ortaya çıktı.



ÖRGÜTE AĞIR DARBE VURULDU



Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ekipleri, ülkenin barış ve huzur ortamını bozmayı hedefleyen, çocuk, genç ve yaşlı ayırt etmeksizin saldırılar düzenleyen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik geçen yıl başarılı operasyonlara imza attı. Yıl boyunca teröristlerin peşini bırakmayan ve yoğun operasyonlar düzenleyen asker ve polis, örgüte ağır darbe indirdi. Terör örgütü PKK'ya hava ve kara operasyonlarıyla göz açtırmayan güvenlik güçleri, 2 bin 572 teröristi etkisiz hale getirdi.



‘GİRİLEMEZ’ ALANLARA GİRDİLER



Teröristler ya da yandaşlarınca "girilemez" ya da "ulaşılamaz" denilen alanlara girerek, teröristleri inlerine gömen güvenlik güçleri, örgütün sözde bölge, grup ve eyalet sorumlularını da bir bir etkisizleştirdi. Verdikleri mücadele ile milyonların duasını alan kahraman Mehmetçiklerimiz, 4 milyon ödüllü kırmızı kategoriden, 3 teröristi etkisiz hale getirdi. Kırmızı kategoride yer alan sözde PKK/KCK Beşli Yürütme Konseyi üyesi "Gülbahar" kod adlı Hülya Eroğlu, Şırnak’ta düzenlenen bir operasyonda öldürülmüştü.



7 BİNİ AŞKIN GÜVENLİK GÜCÜ KATILDI



TSK'nın Doğu ve Güneydoğuda yürüttüğü operasyonlar, zorlu arazi ve çetin kış şartlarında dahi hız kesmeden sürdü. Kahraman Mehmetçikler, 1 milyon ödüllü yeşil kategoriden 21 teröristi öldürdü. Diyarbakır ve Bingöl'de 7 bini aşkın güvenlik personelinin katılımıyla düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristler arasında "Erhan Siser" kod adlı Edip Yetüt'ün bulunduğu tespit edilmişti. Tunceli'nin Pülümür ilçesi kırsalında 16 Aralık'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin ise kanlı örgütün sözde "Pülümür Bağır Gücü sorumlusu" Murat Dağ olduğu saptanmıştı. Mehmetçik’in amansız takibi sonucu 300 bin liralık gri kategoriden, 146 terörist öldürüldü. Tunceli'nin Kutudere bölgesine yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 6 yıl önce kent merkezindeki halı sahada futbol oynayan komiser Cem Kerman ile eşi Dilay Turan Kerman'ın şehit edilmesi, 8 polisin yaralanması ve bir vatandaşın kaçırılmasının faili olduğu belirtildi.

HEM HAVADAN HEM KARADAN AVLANDILAR

TSK, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine yönelik de hava harekatları düzenleyerek, örgüt mensuplarının barınma alanlarını yok etti, 1.5 milyon ödüllü mavi kategoriden 9 teröristi ise öldürdü. Lice kırsalında düzenlenen hava harekatında; etkisiz hale getirilen teröristler arasında, “Azad Farkin” kod adlı Nevzat Gündüz’ün bulunduğu belirtilmişti. 'Mavi Liste'de aranan ve öldürülen bir başka PKK'lı terörist ise örgütün sözde özel kuvvetler sorumlusu ve bombacısı 'Soro' kod adlı Salih Kaplan olduğu ifade edilmişti. Hakkında 30 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen Kaplan'ın çok sayıda eylemin faillerinden olduğu bildirilmişti.

KATO DAĞI TERÖRİSTLERE ADETA MEZAR OLDU

Güvenlik güçleri, terör örgütüne yönelik Hakkari, Mardin, Muş, Diyarbakır, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Tunceli, Siirt, Batman ve Bingöl kırsalı ile şehir merkezinde orta ve büyük çaplı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar sonucunda; 600 bin lira ödüllü turuncu kategoriden 15 terörist öldürüldü. Turuncu listeden, ‘Serdem’ kod adlı Faik Güçlü, Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi Kato Dağı bölgesinde yürütülen operasyonda etkisiz hale getirilmişti. 13-20 Kasım arasında düzenlenen ülke genelindeki operasyonlarda etkisiz hale getirilen PKK’lılardan bir diğeri ise, “Aze Malazgirt" kod adlı Aslı Özkaya idi.

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL