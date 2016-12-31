100 milyon euroluk kredi anlaşması

Bu haber 2.020 kez okundu

Kredianlaşmasının Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Türkiye Kalkınma Bankası ile AKKB arasında imzalandığı belirtildi.

Türkiye Kalkınma Bankasının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, Türkiye'de yerleşik mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletme yatırımlarının toptan bankacılık yoluyla finansmanında kullanılmak üzere AKKB'den sağlanan 100 milyon euro tutarındaki kredi anlaşmasının Hazine Müsteşarlığı garantörlüğünde Türkiye Kalkınma Bankası ile AKKB arasında imzalandığı belirtildi.

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası'nın (TSKB) KAP'ta yer alan açıklamasında da, Türkiye genelinde mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin gerçekleştirecekleri yatırım projelerini desteklemek amacıyla TSKB tarafından AKKB'den Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı geri ödeme garantisi altında 100 milyon euro tutarında kredi temin edildiği bildirildi.