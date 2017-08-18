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100 milyar euroluk şantaj

Türkiye’nin firari Adil Öksüz için nota vermesinden birkaç saat sonra Merkel’den Gümrük Birliği tehdidi geldi.

18 Ağustos 2017 Cuma 09:05
100 milyar euroluk şantaj

Türkiye ile Almanya arasındaki gerilim karşılıklı düelloya dönüştü. 15 Temmuz darbe girişiminin bir numaralı isimlerinden Adil Öksüz'ün iadesi için verdiği notadan saatler sonra Almanya'dan da Gümrük Birliği çıkışı geldi. Angela Merkel, AB ile Türkiye arasında kısa vadede 100 milyar euroluk yeni ticaret hacmi yaratması beklenen Gümrük Birliği güncellemesine izin vermeyeceklerini açıkladı.


Türkiye'yle Gümrük Birliği sözleşmesini genişletmeyeceklerini ifade eden Merkel, mevcut 'gümrük anlaşmasını' sürdürmek için de ek çaba göstermeyeceklerini söyledi.

EKONOMİYE SİYASET ŞANTAJI
Siyaset ve iş dünyası Merkel'in düello vari açıklamalarını şantaj olarak yorumladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Ekonomiyi siyasi şantaj unsuru gibi kullanmak devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz" açıklaması yaparken, işadamlarından da benzer tepkiler geldi.

YANLIŞ POLİTİKA
İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Gümrük Birliği güncellenmesinin engelleneceği yönündeki açıklamasını son derece talihsiz bulduğunu söyledi.


Zeytinoğlu, "Unutulmamalı ki, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi sadece Türkiye açısından değil, AB açısından da faydalı olacaktır. Bu sebeple, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi yönündeki müzakerelerin başlatılmaması kararının bir şantaj aracı olarak kullanılması, ilişkilerin geleceği açısından son derece yanlış bir politika tercihidir" dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 09:05
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