“100 metrelik evi 270 metreye kadar çıkaran projeler gördüm”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, İller Bankası Genel Kurul toplantısına katıldı. Bakan Özhaseki imardaki esnekliğe dikkat çekerek emsal dışı projeler olduğunu 100 metrelik evin 270 metreye çıkarıldığını bunların önüne geçileceğini söyledi. Otoparklarla ilgili olarak ise yeni yönetmelikte bahçenin neredeyse tamamını kullanabilecekleri, komşu binaların otoparklarını ortak şekilde kullanabilecekleri haklar geldiğini söyledi. Özhaseki, "İmardaki kullanım alanlarını öyle bir esnettiler ki 100’den 170’ e kadar gitti. 100 metrelik evi 270 metreye kadar çıkaran emsal dışı projeler gördüm.5 metresini 10 metresini anlarız da 270’e nasıl çıktın? Evin içine 60 metrelik kocaman bir mescit yapıyor, kış bahçesi, 80 metrelik bir balkon. Sizden iskanı alır almaz oralar çevriliyor 100 metrelik ev yaklaşık 200 metrelik ev olarak önümüze geliyor. Bu konuda kararlıyız, itirazları değerlendiriyoruz. Bu konuya göz yumamayız, öyle olduğunu görürsek yeni baştan alırız” diye konuştu.

Otoparklar ile ilgili yeni yapılacak yeni yönetmeliğe değinen Bakan Özhaseki, “Otoparklar bitti diyorlar. Eskiden 3 daireye bir otopark bırakıldığı zaman zorunluluk ortadan kalkıyordu. Yeni çıkaracağımız otopark yönetmeliğinde de bahçenin neredeyse tamamını kullanabilecekleri, komşu binaların otoparklarını ortak şekilde kullanabilecekleri haklar geliyor” şeklinde konuştu.

Güneydoğudaki yıkılan yerlerin inşaatına değinen Bakan Özhaseki, “Bir grup terörist orada ayağa kalktılar, çukurlar kazdılar. Bizler devlet olarak buna göz yumabilir miyiz? Hamdolsun orada o çukurlara teröristleri gömdük. Orada da yaraları sarıyoruz binlerce ev yapıyoruz. Altyapısını, üstyapısını yapıyoruz. İller Bankası da bu konuda üstüne düşeni yaptı. Oradaki vatandaş diyor ki ‘Allah rızası için buralardan gitmeyin’ diyorlar” ifadelerini kullandı.

Kentsel dönüşüme de değinen Bakan Özhaseki, “Deprem bölgesindeyiz, yıpranmış şehirlerimiz var. Oraların yenilenmesi, dönüşmesi lazım. Kentsel dönüşüm bir fırsattır. Kadim medeniyetimizi yenilemek için bir fırsattır. Bu ortamdan istifade etmek gerekir. 2023 yılına geldiğimizde artık sudan bahsetmeyelim. Suyu olmayan bir köyden, kanalizasyonu olmayan bir yerden bahsetmeyelim. Büyürken çevreyi tahrip etmeden büyüyelim” diye konuştu.