100 bin mülteci Avrupa'ya geçti, 2 bin 247'si sularda can verdi

Haziran ayından bu yana 100 binden fazla sığınmacının Avrupa'ya geçiş yaptığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM) 1 Haziran ile 3 Temmuz tarihleri arasında 100 binden fazla sığınmacının Avrupa'ya geçmeye çalıştığını, bunlardan 2 bin 247'sinin yolculuk sırasında hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sığınmacılardan 85 bininin İtalya'ya, 9 bin 300'ünün Yunanistan'a ve 7 binden fazlasının da İspanya'ya ulaştğını belirten IOM, bu sayının geçen yıla oranla düştüğünü kaydetti.

Geçen yıl aynı dönemde Avrupa'ya geçmek için yola çıkan sığınmacı sayısı 231 bin 503 olarak ifade edildi.

En önemli durak İtalya

Sığınmacıların Avrupa'ya geçişteki en önemli durağı ise İtalya oldu. Sığınmacıların yüzde 85'i Akdeniz üzerinden İtalya'ya ulaşarak buradan AB üyesi diğer ülkelere geçiş yapmaya çalışıyor.

Perşembe günü sığınmacı krizinden etkilenen Afrika ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılacağı toplantıya ev sahipliği yapacak olan İtalya, Avrupa Birliği'nden konu ile ilgili daha aktif bir politika izlemesini talep ediyor.

Ekonomik ve siyasi krizle karşı karşıya olan İtalya, geçtiğimiz günlerde sığınmacıları kurtarmak için görev yapan bazı gemilere limanlarını kapatacağını duyurmuştu.

IOM Direktörü William Lacy Swing, sığınmacı krizi konusunda İtalya ile işbirliği yapılması gerektiğini vurguladı.

Swing yaptığı açıklamada, "Sığınmacıların kurtarılması konusu sadece İtalya'yı değil tüm Avrupa'yı ilgilendiren bir konu." ifadelerini kullandı.

Sığınmacı krizinin sürdürülemez olduğu konusunda uyarıda bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Akdeniz temsilcisi Vincent Cochetel, "İtalya'nın bununla tek başına mücadele etmesi çok zor. Diğer ülkelerin de bu sorumluluğu paylaşması gerekiyor." şeklinde konuştu.