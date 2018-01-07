Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

‘100 bin liraya yavru aslan satıyor’ iddiası

Aralarında ünlü isimlerin de olduğu çok sayıda kişiye evcil hayvan satan Murat Ergün’ün, yurt dışından vahşi hayvan getirip sattığı öne sürüldü.

07 Ocak 2018 Pazar 08:49
‘100 bin liraya yavru aslan satıyor’ iddiası

Sosyal medyada Sakarya’da Murat Ergün isimli bir kişi hakkında yurt dışından kaçak yabani hayvan getirdiği ve sattığı iddia edildi. Hayvan severler tarafından Bimer ve Cimer’e çok sayıda şikayet başvurusu yapıldı. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile ve Sakarya Hayvan Sağlık Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre Murat Ergün sahibi olduğu DuphaPets isimli işletmenin 2016 yılında ruhsatının iptal edildiği, daha önce de 2 kez ruhsatsız hayvan bulundurmaktan ceza yediği belirtildi. İddialara göre işletmesi kapatılan Ergün Instagram ve Facebook üzerinden cins köpek satışı, whatsApp üzerinden ise yabani hayvan satışı gerçekleştiriyor.

SAVCILIĞA BAŞVURDU

DuphaPets isimli işletmesinde satışı yasak olan yabani hayvanlarla çekildiği resimler paylaşıldı. Bunun üzerine Ergün tüm fotoğraflarını sildi. Hayvan severlerin evinde yavru aslan beslediği ve 100 bin liradan satışa çıkardığını iddialarına karşılık sosyal medyadan açıklama yapan Ergün ise Sakarya Cumhuriyet Savcılığı’na hakkında yalan beyanlarda bulunulduğu ve sosyal medyada karalama kampanyası başlatıldığı için suç duyurusunda bulundu.

 KENDİNİ İHBAR ETTİ

 Müşterileri arasında ünlü isimler de bulunan Ergün’ün yüksek fiyatlarla vahşi hayvan sattığı iddia edildi ve yavru aslanlarla çekilen fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı. Ergün suçlamaları reddedip iddianın araştırılmasını istedi.

Kaynak:Vatan

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 08:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le çalışmam'
    1. G.Saray'a kapıları kapattı! 'Terim'le..
    2. Bomba iddia! 'Ahmedinejad tutuklandı'
    3. Faciadan dönüldü! Cadde trafiğe..
    4. Sultanbeyli’de Kudüs Gecesi düzenlendi
    5. ABD'den flaş 'sonik saldırı'..
    6. Tartışma başladı: Nikah öncesi zorunlu..
    7. Çorum'da şüpheli çanta paniği!
    8. Galatasaray'da Emre Mor operasyonu
    9. Otoparkta bulduğu 20 bin lirayı..
    10. İzmir'de öğrenciler okula gidebilmek..
    11. Spot piyasada elektrik fiyatları yüzde..
    12. Milli Piyango paylaşımı başına iş..
    13. DEAŞ'a bağlı "en tehlikeli..
    14. Niagara Şelaleleri buz akıyor
    15. Yargıtay dedikodu yapan kaynanaya..
    16. Kumpasa inat yatırıma devam
    17. Balotelli'den Beşiktaş'a şok!..
    18. KKTC sandık başında
    19. Günün âyet ve hadisi
    20. Gümrükçü: 2019’daki CHP iktidarı için..
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Putin'e rakip olduğunu açıklamıştı, karar çıktı
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    Meteorolojiden kritik uyarı: Sağanak yağış geliyor
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    O şehrimiz F-35 için hazırlanıyor!
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    CHP'den taşeron işçi ve asgari ücret itirafı
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!
    İmzalar atıldı! ASELSAN üretecek ve… Her eve yerleştirilip E-Devlet’ten takip edilecek!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 06.01.2018
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    FETÖ'nün medya prensi bakın kim çıktı
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!
    Kimse bu açıklamayı beklemiyordu… Dünya şokta… Savaşa hazır olun!