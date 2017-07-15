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100 bin kişi geldi, bir ciklet dahi kaybolmadı!

15 Temmuz’da Atatürk Havalimanı’nda da destan yazıldı. TAV Grubu CEO’su Sani Şener, o akşam alana 100 bin kişinin geldiğini, free shop’lardaki ürünlere kimsenin dokunmadığını, herkesin vatanını savunmak için orada olduğunu söyledi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
100 bin kişi geldi, bir ciklet dahi kaybolmadı!

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminin yaşandığı en kritik noktalardan biri de Atatürk Havalimanı oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 100 bin kişinin akın ettiği alanda darbecilere karşı eşsiz bir direniş gösterildi. O gecenin gizli kahramanlarının arasında 6 bin TAV çalışanı da vardı. Direnişe katılan ve halkı da organize eden TAV çalışanları, emniyet güçleri ve İstanbul Valiliği'nin desteğiyle havalimanında bir başarı hikâyesi yazdı. O hain gecede başından sonuna direnişe destek veren ve ekibi organize eden TAV Grubu CEO'su Sani Şener ile buluştuk. Şener, o geceye dair en gurur verici hikâyeyi Sabah Gazetesi'nden Betül Alakent paylaştı. Şener, milyonlarca liralık takıların, mücevherlerin, saatlerin olduğu terminal mağazalarının boş kalmasına rağmen 100 bin kişiden tek birinin dahi ürünlere dokunmadığını, bir cikletin dahi kaybolmadığını söyledi.

O hain gecede haberi nasıl aldınız?

İstanbul'daydım. O gece köprüye geçişlerde bir yönün durduğunu, diğer bölümde de büyük bir yoğunluk olduğunu gördüm. Telefonlar çalmaya başladı ve bir darbe girişimi olduğunu öğrendim. İlk işimiz darbeyi kimin yaptığına bakmadan bunun karşısında olduğumuzu bildirmek oldu.

Terminale geldiğinizde nasıl bir manzarayla karşılaştınız?

O gün tanklar dayanmış, askerler gelmiş, ellerinde ağır silahlar var... O sırada havada iki F16 var. Havalimanına dalış yapıyor ve sonik bomba (ses bombası) yapıyor...

6 BİN ÇALIŞAN DİRENİŞÇİ OLDU

Darbe günü yolcuyu alandan boşaltmamamız gerekiyordu. Burada çalışan bin 200 güvenlik görevlimiz var. Onun 600'ü gündüz, 600'ü gece çalışıyor. Hepsini çağırdık. bin 200 güvenlik görevlimiz ve diğer çalışanlarla 6 bin personelimiz buradaydı.

Halk ne zaman geldi?

Cumhurbaşkanımızın anonsunun hemen ardından gelişler başladı. O gece yaklaşık 100 bin kişi geldi. Onları organize etmemiz gerekiyordu. Kule özel harekât ekipleri tarafından temizlendi. Biz ve emniyet güçleri de kuleye gelen direnişçi vatandaşlarımızı ikna edip kuleden çıkardık. Ardından Cumhurbaşkanımızın uçağı saat 03.05'te alana indi ve hangara girdi. TAV'dan 4 müdür arkadaşımız karşıladı. Hatta onların o ana dair bana anlattığı özel bir anekdot var. Arkadaşlarımız o esnada kendini yere atarken Cumhurbaşkanımız korkusuzca ilerlemiş. Bizzat olayı yaşayan arkadaşlarımızdan dinlediğim bir anı. Arkadaşlarımız o esnadaki cesaretine hayran kalmış. O gece kuledeki arkadaşlar gerçek birer kahramandır. 5 dakika önce kafalarına silah dayandı, sonra polis darbecileri temizledi. Sonrasında Cumhurbaşkanımızın uçağı sağ salim indi. Cumhurbaşkanımız devlet konuk evine geçince çalışanlarımız direnişçi halkı devlet konuk evine yönlendirdi. Böylece Cumhurbaşkanımıza büyük bir koruma kalkanı oluşturuldu.

HALKIN DAVRANIŞI BÜYÜK ÖVGÜ ALDI

O gece binlerce direnişçi geldi ve terminale girdi. Biz o esnada dükkânlardaki bütün çalışanlarımızı güvenli yerlere taşıdık. Dükkânlar açık ve boş kaldı. Orada milyonlarca liralık takılar, pırlantalar, saatler, çantalar vardı. Ancak o gece bir tane ciklet dahi oradan gitmedi. En küçük bir yağmalama olmadı. Eylül ayında Uluslararası Havalimanları Konseyi ACI World'ün genel kurulunda şu andaki durumunu açıkladık. Tankların havalimanı kapısında yer aldığı fotoğrafları ve Türk insanının darbe girişimine duruşunu gören tüm katılımcılar etkilendi ve Türk halkının demokrasiye sahip çıkışını övgüyle karşıladı.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 13:39
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  • osman inal antalya osman inal antalya 19 dk önce
    çünkü oraya gelenler BU VATANIN GERÇEK SAHİPLERİ İDİ... BEDRİN ASLANLARI ANCAK O KADAR ŞANLI İDİ.
  • Hatice Hatice24 dk önce
    Iste medeniyet bizde biz vatan korurken aclik susuzluk korku bilmeyiz kardesim avrupa yirminci yy da,gorduku turk bu kardesim eskisi yenisi yok liderine de inandimi tutabilene ask olsun simdi bati daha dogrusu hacli saskin bundan sonra biraz,zor toparlanir, medeniyet,islam ve turk medeniyeti kiyamete yakin hakimiyet kuracaktir
  • Fatih bektasFatih bektas38 dk önce
    Çünkü gercek vatanseverler bu vatanın gercek sahipleri ve ecdadin torunlari onlar. Soysuz çapulcu yağmacı hirsız takimiyla kariştirilmasin. O çapulçu p..... ve kahpelerin ellerine en ufak firsat verilse Turkiyeyi ateşe verir gider milletin evini soyar k....çocuklari
  • SezginSezgin40 dk önce
    Gezi olaylarında kalabalık nedeni ile gsm şebekesi yetersiz kalınca bir gsm operatörü kalabalığın kesintisiz iletişim sağlaması için seyyar gsm aracı göndermişti. Gezi eylemcileri o aracı parçalayıp yaktılar. Bu haber gezideki çapulculara kapak olsun.
  • aydınaydın41 dk önce
    Gezi olaylarında ise sağlam yer bırakmadılar bizim chp kontrolundeki ağaç severler!!!!
  • AlpAlp42 dk önce
    Kursağında haram lokma bulunan bir askerin bulunduğu Ordu ile Zafer ve Nusret müyesser olmaz (
  • Dursun yilmazDursun yilmaz46 dk önce
    Yasa ümmeti muhammed yasa
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