100 bin baş sığır ithal edilecek! O ülkelerden...

Et ve Süt Kurumu tarafından yapılan duyuruya göre, 19 Şubat 2018 tarihinde yapılacak ihale ile 100 bin baş canlı kesimlik sığır alımı yapılacak. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 21. maddesinin B bendine göre pazarlık ihale usulü ile yapılacak ihaleye katılmak isteyenler 250 lira karşılığında ihale şartnamesini almaları gerekiyor.

Dünya gazetesinin haberine göre yapılacak ihale 6 kısımdan oluşuyor. İhaleye katılacak firmalar her kısım için ayrı ayrı teklif verebilecek. Buna göre birinci, ikinci ve üçüncü kısımlar için 20'şer bin baş, dördüncü ve beşinci kısımlar için 15'er bin baş ve altıncı kısım için 10 bin baş olmak üzer toplam 100 bin baş kesimlik canlı sığır için teklifler kabul edilecek. Her kısım için farklı teslim tarihleri belirlendi. Buna göre, ilk teslim tarihi 15 Nisan 2018, son teslim tarihi ise 15 Ekim 2018 olacak.



Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'nün yapacağı ihalede, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin verdiği/vereceği ülkelerden tedarik edilerek, Türkiye'ye ihraç edilmek üzere özellikleri teknik şartnamede ve veteriner sağlık sertifikasında belirtilen sağlık şartlarına uygun kesimlik sığırların ithalatına izin verilecek. Alımı yapılacak kesimlik erkek sığırların kastre edilmemiş, yaşı 12 aydan büyük ve 24 aydan küçük, ağırlıkları en az 450 kilogram olan ve teknik şartnamede belirtilen özelliklere sahip olması gerekiyor.

Ayrıca sığırların, Charolaise, Limousin, Angus, Hereford, Belçika Mavisi, Blonde D'aquitane, Salers, Aubrac, Brangus gibi etçi ırklar ile Simmental, Brown Swiss, Montbaillard gibi kombine ırklar ve bunların kendi arasındaki melezleri olması gerekiyor. Etçi ve kombine ırklar sınıfına girmeyen Bos İndicus ve Bos Taurus cinsi sığırlar kabul edilmeyecek.