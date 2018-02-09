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10 yılda büyükbaş % 45 küçükbaş % 40 arttı

Türkiye’de son 10 yılda büyükbaş hayvan sayısında yüzde 45, küçükbaş hayvan sayısında yüzde 40 artış kaydedildi.

09 Şubat 2018 Cuma 10:20
10 yılda büyükbaş % 45 küçükbaş % 40 arttı

TÜİK verilerine göre, 2007-2017 yıllarını kapsayan 10 yıllık süreçte Türkiye’deki büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı, süt üretimi ve bal üretiminde yüksek artışlar dikkati çekti.

Büyükbaş hayvan sayısı 2007’de 11 milyon 121 bin iken, 2017 yılında yüzde 45 artışla 16 milyon 105 bine ulaştı. Bu rakamın yaklaşık 16 milyonunu sığırlar oluşturdu. Melez sığır sayısı 6,5 milyona yükselirken, yerli sığır sayısı yüzde 51 azalarak 1,6 milyona geriledi. Türkiye’deki manda sayısı ise söz konusu dönemde 2 katına yükselerek 161 bini aştı.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 10:20
  1. büyükbaş hayvan
  2. küçükbaş hayvan
  3. TÜİK

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