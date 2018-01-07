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10 yılda 8.3 milyona iş

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, partisinin Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen olağan kongresinde konuştu.

07 Ocak 2018 Pazar 09:16
10 yılda 8.3 milyona iş

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, partisinin Gaziantep’in Şahinbey ilçesinde gerçekleştirilen olağan kongresinde yaptığı konuşmada, ülke ve bölge ekonomisine dair değerlendirmede bulundu. “Türkiye’nin potansiyeli yüksek, biz performansını yükselttik” diyen Şimşek, Türkiye’nin büyümesinin reel olmadığı yönündeki eleştirilere şu sözlerle cevap verdi. “Diyorlar ki büyüme var ama reel değil... Reel olarak her kesime, her kese, ülkenin her bölgesine, dört bir yanına dokunmuş bir büyüme hizmet var.”

İSTİHDAM HAMLESİ
İstihdama dönük çalışmalara da değinen Şimşek, “2007’den bu yana 8.3 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Her ülke her sene vatandaşına iş bulabilir diyebilirsiniz. Avrupa’nın gelişmiş ülkelerin tamamında o yıldan bu yana toplamda 3.5 milyon kişi istihdam edilmiş. Türkiye tek başına 8.3 milyon kişiyi istihdam sağlamış. Bu kadar basit” şeklinde konuştu.

ASGARİ ÜCRET YÜZDE 110 ARTTI

Şimşek, asgari ücret ile ilgili eleştiriler konusunda da, “Türkiye’de son 15 yılda büyük bir değişim dönüşüm yaşandı. Milli gelir içerisinde ücretlerin, çalışanlarının payı bütün dünyada azalırken, Türkiye’de yüzde 26’dan yüzde 32.7’ye çıkmış. Anlatıp duruyorlar, asgari ücret dolar bazında üçe katlamış. Reel olarak yüzde 110 üzerinde artmış. Ülkemizi büyütmüşüz, refahı arttırmışız, daha adil bir şekilde paylaşmışız” ifadelerini kullandı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 09:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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