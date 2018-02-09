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10 yılda 1.2 milyon çift boşandı!

AB’ye uyum zırvaları, ahlaksız dizi-filmler ve 6284 gibi kanunlarla zayıflatılan Türk aile yapısı kırmızı alarm veriyor.

09 Şubat 2018 Cuma 16:44
10 yılda 1.2 milyon çift boşandı!

Akit’in derlediği veriler, aile kavramının temelinin çatırdadığını ortaya koyuyor. Son 10 yılın boşanma istatistiklerine göre 2006 yılında 93 bin 489 olan Türkiye’deki boşanma oranı 2016’da 130 bine dayandı. 

DURUM VAHİM

Ülkemizde 2006’da bu yana toplam 1 milyon 278 bin 755 boşanma davası sonuçlandı. Yuvaların yangın yerine döndüğünü gösteren ve TÜİK tarafından da tescillenen boşanma tablosu yıllara oranla şöyle ölçüldü: 2006 yılı: 93.489, 2007 yılı: 94.219, 2008 yılı: 99.663, 2009 yılı: 114.162, 2010 yılı: 118.568, 2011 yılı: 120.117, 2012 yılı: 123.325, 2013 yılı: 125.305, 2014 yılı: 131.913, 2015 yılı: 131.830, 2016 yılı: 126.164 - Toplam: 1.278.755

YANGINI SÖNDÜRÜN!

FETÖ davaları ve ihraç edilen hakim-savcıların çokluğu nedeniyle sonuçlanma süresi uzayan davalarının eklenmesi ile boşanmaların 150 binlere tırmanacağı ifade ediliyor. 10 yılda 1 milyonu aşan vahim tablo karşısında yetkililerin acil önlem alması bekleniyor.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:44
  1. AB'ye uyum yasaları
  2. AB'ye uyum zırvaları
  3. Faruk Arslan
  4. Yeni Akit
  5. Bugünkü Akit
  6. 6284 sayılı kanun

YORUM YAZ

  • ihsihs1 sa önce
    Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı malum çevrelerin gazına gelip İhsan ŞENOCAK hoca efendiyieleştireceğine kulak versin de ailedeki ateşi nasıl söndürebileceği hakkında fikir sahibi olsun.
Bugünkü Akit

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